Вышел тизер-трейлер сериала «Миля» от Okko

В центре сюжета — 39-летняя Миля, привыкшая к беззаботному образу жизни за счет спонсора. Когда тот ее покидает, она решает зарабатывать, став популярным блогером. Для раскрутки соцсетей Миля нанимает двух 20-летних девушек — сценариста Варю и продюсера Ксюшу. Девушки понимают, что задача почти невыполнима, но соглашаются, когда им обещают большой гонорар. В ходе общения с заказчицей происходит столкновение двух мировоззрений и поколений.