Вышел тизер-трейлер сериала «Миля» от Okko

Okko, компания «Место силы» и Originals Production представили постер и тизер-трейлер комедийного сериала «Миля».
Режиссером и сценаристом выступила Оксана Мафагел, ранее она была креативным продюсером сериала «Капельник». С ней в соавторстве сценарий написала Елизавета-Варвара Аранова, работавшая с Мафагел над проектом «Мне плевать, кто вы».
В центре сюжета — 39-летняя Миля, привыкшая к беззаботному образу жизни за счет спонсора. Когда тот ее покидает, она решает зарабатывать, став популярным блогером. Для раскрутки соцсетей Миля нанимает двух 20-летних девушек — сценариста Варю и продюсера Ксюшу. Девушки понимают, что задача почти невыполнима, но соглашаются, когда им обещают большой гонорар. В ходе общения с заказчицей происходит столкновение двух мировоззрений и поколений.
Роль Мили исполнила Карина Зверева, Вари — Ясмина Омерович, Ксюши — Елизавета Кононова. С ними на экране появятся Светлана Саягова, Кирилл Снегирев, Константин Плотников, Виталий Андреев и другие.
Недавно Okko запустил в Москве и Петербурге квесты, вдохновленные другим оригинальным проектом онлайн-кинотеатра — сериалом «Калимба». Участники квестов попадают в качестве студентов к профессору психиатрии Мещерскому и должны подобрать правильную терапию для его самой сложной пациентки.