Okko запустил квесты по сериалу «Калимба» в Москве и Петербурге

Okko и платформа «Мир квестов» запустили в Москве и Петербурге квесты, вдохновленные новым оригинальным сериалом «Калимба». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Квесты, рассчитанные на группу из 2–6 человек, стартовали 16 мая, в один день с премьерой проекта. По сюжету группа студентов попадает на практику к профессору Мещерскому, известному своими экспериментами в современной психиатрии.
Участники квеста должны познакомиться с самой сложной пациенткой доктора и подобрать ей правильную терапию. Но все оказывается сложнее, чем есть на самом деле, ведь в прошлом девушки скрывается нечто страшное.
«Калимба» рассказывает об ученом-психологе Мещерском, который в ходе эксперимента решает запереть в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. На всех них надеты браслеты, которые бьют током в случае неповиновения.
«Длительность опыта не больше 15 дней, и этого времени, по мнению профессора, вполне достаточно для того, чтобы… А вот для чего именно ― полнейшая загадка», — гласит синопсис.
В сериале снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие. В качестве режиссера выступил Нурбек Эген («Переговорщик», «Фандорин. Азазель», «Самка богомола», «Мажор»).