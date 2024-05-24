Международный суд ООН обязал Израиль остановить военную операцию в Рафахе

Международный уголовный суд ООН в Гааге постановил, что Израилю необходимо незамедлительно прекратить военную операцию в Рафахе — городе в секторе Газа. Об этом заявил председатель суда Наваф Салам.
«Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению», — цитирует его слова РБК.
Суд также обязал Израиль обеспечить сохранение всех доказательств предполагаемого геноцида и предоставить беспрепятственный доступ в Газу следственной комиссии, которую ООН направит для расследования обвинений в геноциде. Кроме того, от Израиля потребовали открыть КПП «Рафах» на границе с Египтом для поставок гуманитарной помощи.
Вердикт был вынесен в связи с обращением Южно-Африканской Республики. За вынесение такого вердикта проголосовали 13 из 15 судей международного суда.
20 мая прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС. Их обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечества.