Международный суд ООН обязал Израиль остановить военную операцию в Рафахе

«Суд считает, что в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее полному или частичному физическому уничтожению», — цитирует его слова РБК.