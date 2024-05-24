Джо Байден ищет специалиста по мемам для предвыборной кампании

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена опубликовал вакансию специалиста по мемам. Об этом рассказал Business Insider со ссылкой на портал для поиска работы Lever.
Вакансия, размещенная штабом Байдена, носит название «менеджер по работе с партнерами, контентом и страницами с мемами». Судя по ее описанию, человеку нужно будет строить и поддерживать отношения с подкастерами, онлайн-медиа и крупными мем-страницами.
Менеджеру по мемам будут платить годовую зарплату до 85 тыс. долларов. Кроме того, в обязанности будет входить определение лучших «возможностей для вовлечения» для кампании президента.
Среди требований к кандидату — знание интернет-трендов, опыт работы в СМИ или производстве контента от 2 до 4 лет. Соискателю нужно будет переехать в штат Делавэр и обновить прививку от коронавируса. Издание отмечает, что таким образом штаб Байдена, который в том числе ведет предвыборную кампанию в тиктоке, надеется привлечь молодых избирателей.
В мае 2024-го Байден вызвал на теледебаты экс-президента Дональда Трампа, с которым они ведут гонку за кресло руководителя страны. «Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд», — заявил он. Трамп принял приглашение, при этом назвав Байдена худшим президентом в истории США.