Джо Байден ищет специалиста по мемам для предвыборной кампании

В мае 2024-го Байден вызвал на теледебаты экс-президента Дональда Трампа, с которым они ведут гонку за кресло руководителя страны. «Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд», — заявил он. Трамп принял приглашение, при этом назвав Байдена худшим президентом в истории США.