«Выбирай день, Дональд»: Байден вызвал Трампа на теледебаты и получил согласие

«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд», — сказал Байден.