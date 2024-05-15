«Выбирай день, Дональд»: Байден вызвал Трампа на теледебаты и получил согласие

Президент США Джо Байден вызвал на теледебаты экс-президента Дональда Трампа, с которым они ведут гонку за кресло руководителя страны. Американский лидер записал видеообращение для своего соперника.
«Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд», — сказал Байден.
В своем письме, которое раздобыла The New York Times, Байден написал, что готов встретиться в двух раундах в июне и сентябре. Предвыборный штаб демократа предложил устроить дебаты раньше предложенных Комиссией по президентским дебатам дат, чтобы избиратели могли определиться с выбором между двумя кандидатами до начала досрочного голосования в сентябре.
«Я бы настоятельно рекомендовал провести больше двух раундов и, для пущей убедительности, перед очень большой аудиторией», — ответил Трамп на вызов Байдена в своей соцсети. Республиканец назвал своего оппонента худшим президентом в истории США.
Байден и Трамп приняли приглашение телеканала CNN на проведение дебатов 27 июня. Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября.