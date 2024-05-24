Умерла сиба-ину Кабосу. Она была героиней мемов о Доге

Фотография с Кабосу стало вирусной в 2013 году и превратилась в мем. Популярности добавило еще и неправильное написание слова «собака» — dog вместо doge. В том же году два программиста запустили криптовалюту Dogecoin с Кабосу в качестве логотипа. В прошлом году стоимость Dogecoin подскочила примерно на 4000% после того, как Илон Маск назвал ее «народной криптовалютой».