Умерла сиба-ину Кабосу. Она была героиней мемов о Доге

В возрасте 18,5 лет умерла сиба-ину Кабосу — героиня мемов о Доге. Об этом сообщила ее хозяйка Ацуко Сато.
С 2022 года собака болела хронической лимфоидной лейкемией (это один из видов рака крови) и острым холангиогепатитом — воспалительным заболеванием печени и желчевывоводящих протоков. Последнее время она уже не могла передвигаться самостоятельно.
1/3
© Фото: @kabosumama
2/3
© Фото: @kabosumama
3/3
© Фото: @kabosumama
Фотография с Кабосу стало вирусной в 2013 году и превратилась в мем. Популярности добавило еще и неправильное написание слова «собака» — dog вместо doge. В том же году два программиста запустили криптовалюту Dogecoin с Кабосу в качестве логотипа. В прошлом году стоимость Dogecoin подскочила примерно на 4000% после того, как Илон Маск назвал ее «народной криптовалютой».