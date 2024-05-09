Иранского режиссера Мохаммада Расулофа приговорили к восьми годам заключения и порке

Иранского режиссера Мохаммада Расулофа, известного по фильмам «Зла не существует» и «Неподкупный», приговорили к восьми годам тюремного заключения, порке, штрафу и конфискации имущества. Об этом написал The Guardian.
Апелляционный суд отклонил жалобу адвоката кинематографиста. По словам юриста, причинами для наказания Расулофа стали его публичные заявление и участие в создании фильмов, которые суд назвал «примерами сговора с намерением совершить преступление против безопасности страны».
Иранские власти уже не впервые преследуют Расулофа. В 2010 году режиссера арестовали и осудили за съемки без разрешения. Кинематографисту удалось выйти под залог. В 2019 году Расулофа обвинили в антиправительственной пропаганде. Он получил срок в один год заключения.
В приговоре режиссеру говорилось о трех его картинах («Прощай», «Рукописи не горят» и «Неподкупный»), которые признаны «пропагандой против системы». По словам адвоката Расулофа, кинематографисту запретили снимать кино в течение двух лет и участвовать в общественной деятельности.
Несмотря на запрет, Расулоф продолжил работать и создал фильм «Зла не существует» — он получил главный приз Берлинского кинофестиваля и стоил режиссеру еще одного тюремного заключения длиной в год. «Афиша Daily» рассказывала о картине.
В 2022 году Расулофа вновь арестовали вместе с другими кинематографистами, Джафаром Панахи и Мостафой Алеахмадом, из‑за их участия в протестах. Позднее режиссера освободили в связи с состоянием здоровья, но ему запретили выезжать из Ирана, в том числе — на Каннский фестиваль, где он должен был стать членом жюри.
Последнюю киноработу Расулофа «Семя священного инжира» покажут на Каннском кинофестивале. Власти Ирана, как утверждает The Guardian, оказывали давление на режиссера и организаторов фестиваля. Из‑за него фильм сняли с конкурса, но оставили в программе показа.