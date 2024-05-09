Иранского режиссера Мохаммада Расулофа приговорили к восьми годам заключения и порке

В 2022 году Расулофа вновь арестовали вместе с другими кинематографистами, Джафаром Панахи и Мостафой Алеахмадом, из‑за их участия в протестах. Позднее режиссера освободили в связи с состоянием здоровья, но ему запретили выезжать из Ирана, в том числе — на Каннский фестиваль, где он должен был стать членом жюри.