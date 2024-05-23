Патрик Гибсон («Тень и кость») сыграет молодого Декстера Моргана в предстоящем сериале-приквеле. Об этом сообщает Deadline.
В каст также вошли Кристиан Слейтер («Мистер Робот») и Молли Браун («Выпускной»). Слейтер сыграет отца Декстера Гарри, а Браун — младшую сестру Дебру.
В оригинальном сериале «Декстер», который шел 8 сезонов, главного героя играл Майкл С.Холл. Его отца сыграл Джеймс Ремар, а сестру — Дженнифер Карпентер.
Действие сериала «Декстер: Первородный грех» развернется в 1991 году, за 15 лет до событий оригинала. Сюжет расскажет о студенте, который становится серийным убийцей. Когда его кровожадные порывы уже невозможно игнорировать, Декстер находит утешение и понимание в лице Гарри.
Он обучает Декстера кодексу, который должен помочь ему находить и убивать людей, заслуживающих смерти, и при этом не попадаться на глаза правоохранительным органам. Это становится особой проблемой для молодого Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.
Шоураннером сериала-приквела выступит Клайд Филлипс, продюсер и автор сценария первого сезона оригинала.