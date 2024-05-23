Патрик Гибсон сыграет главную роль в сериале — приквеле «Декстера»

Сегодня в 18:33
Фото: Channel 4 Television

Патрик Гибсон («Тень и кость») сыграет молодого Декстера Моргана в предстоящем сериале-приквеле. Об этом сообщает Deadline.

В каст также вошли Кристиан Слейтер («Мистер Робот») и Молли Браун («Выпускной»). Слейтер сыграет отца Декстера Гарри, а Браун — младшую сестру Дебру.

В оригинальном сериале «Декстер», который шел 8 сезонов, главного героя играл Майкл С.Холл. Его отца сыграл Джеймс Ремар, а сестру — Дженнифер Карпентер.

Действие сериала «Декстер: Первородный грех» развернется в 1991 году, за 15 лет до событий оригинала. Сюжет расскажет о студенте, который становится серийным убийцей. Когда его кровожадные порывы уже невозможно игнорировать, Декстер находит утешение и понимание в лице Гарри.

Он обучает Декстера кодексу, который должен помочь ему находить и убивать людей, заслуживающих смерти, и при этом не попадаться на глаза правоохранительным органам. Это становится особой проблемой для молодого Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

Шоураннером сериала-приквела выступит Клайд Филлипс, продюсер и автор сценария первого сезона оригинала.

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