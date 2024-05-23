Он обучает Декстера кодексу, который должен помочь ему находить и убивать людей, заслуживающих смерти, и при этом не попадаться на глаза правоохранительным органам. Это становится особой проблемой для молодого Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.