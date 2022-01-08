Во время новогодних каникул завершится «Декстер: Новая кровь» — продолжение кровавых приключений знаменитого убийцы Декстера Моргана. С помощью ключевых персонажей «Декстера» вспоминаем основные сюжетные повороты сериала за все время его существования с 2006 года.

Камбэк-сезон «Декстера» подходит к концу — самое время освежить свои знания по вселенной сериала, наполненной маньяками всех мастей в исполнении специально приглашенных звезд и роковыми девушками, с которыми заглавный герой — серийный убийца со своим с кодексом чести — бесстрашно заводит романы. Мы составили гид по ключевым персонажам сериала, с помощью которого можно не только вспомнить, кто есть кто в «Декстере», но и проследить основные сюжетные повороты главного хита канала Showtime. Внимание! Текст содержит всевозможные спойлеры из всех сезонов «Декстера», включая текущий.

Семья Декстер, конечно, социопат, но семья для него тем не менее значит очень много. Во-первых, с ее помощью лучше всего маскироваться под «нормального человека», а во-вторых, Декстер на самом деле что‑то чувствует ко всем членам своей семьи. Причем чем дальше развивается сюжет, тем больше.

© Showtime Гарри Морган (Джеймс Ремар) Приемный отец Декстера. Авторитетный детектив департамента полиции Майами. Умерший за 10 лет до начала событий первого сезона «Декстера», Гарри появляется в сериале во флешбэках и в качестве своеобразного внутреннего голоса Декстера, его совести. Много лет назад Гарри познакомился с матерью Декстера, Лорой Мозер, собирая информацию по делу могущественного наркобарона. Узнав о том, что Лора сливает информацию полиции, местные наркодилеры жесткого убили ее, оставив обоих ее сыновей наедине с ее трупом в закрытом контейнере на несколько дней. В результате, когда дети были обнаружены, старшего сына Лоры, Брайана, отправили в психиатрическую лечебницу, а младшего — Декстера — усыновил Гарри. Обнаружив в юном Декстера тягу к насилию, Гарри придумал для приемного сына кодекс, по правилам которого взрослый Декс и живет. Согласно «Кодексу Гарри» Декстер может убивать только других убийц, сумевших избежать правосудия. Будучи бывалым сотрудником полиции, Гарри также научил сына виртуозно заметать следы. © Showtime Дебра Морган (Дженнифер Карпентер) Младшая сводная сестра Декстера, родная дочь Гарри Моргана. Постоянно сквернословящая пацанка, сотрудница убойного отдела полиции Майами. Дебра и Декстер — лучшие друзья. У них близкие доверительные отношения. Ну насколько это возможно с человеком, ведущим, как Декстер, двойную жизнь. Понятное дело, Дебра ничего не знает о ночных похождениях любимого братца. Лишенный каких‑либо эмоций, свойственных обычному человеку, Декс тем не менее очень трепетно относится к сводной сестре. Загремев на сеансы с психотерапевтом в шестом сезоне, Дебра с ужасом понимает, что влюблена в Декстера. Примечательно, что в первом сезоне героиня, сама того не зная, была помолвлена со старшим братом Декстера, Брайаном. Под чужим именем он втерся в доверие к сотруднице полиции и завел с ней роман, а в результате оказался знаменитым Ледяным убийцей, за которым охотилась вся полиция Майами. © Showtime Брайан Мозер aka Ледяной убийца (Кристиан Камарго) Старший родной брат Декстера, с которым его разлучили еще в несознательном возрасте. Также известен как врач-протезист Руди Купер, жених Дебры Морган, и маньяк по кличке Ледяной убийца. Долгое пребывание в психбольнице, где герой оказался после того, как стал свидетелем жестокого убийства собственной матери, не лучшим образом сказалось на психике Брайана: он превратился в жестокого психопата и хладнокровного убийцу, одержимого жаждой мести. Став взрослым, Брайан позаимствовал имя у одной из своих жертв и вернулся в родной Майами как врач-протезист Руди Купер. Днем Руди — харизматичный новый бойфренд Дебры, а ночью — Ледяной убийца, выкачивающий из своих жертв всю кровь и замораживающий их тела. В первом сезоне Брайан максимально близко подбирается к своей заветной цели — воссоединению с братом, но совершает роковую ошибку, выбрав в качестве своей следующей жертвы Дебру. Такого Декс допустить никак не может, поэтому вынужден разобраться с братом привычным ему образом, обставив все как самоубийство раскаявшегося Ледяного убийцы. © Showtime Рита Беннетт (Джули Бенц) Девушка, а позже — жена Декстера. Мать его сына Харрисона. Жертва психологического и сексуализированного насилия. В результате психологической травмы, нанесенной ее предыдущем мужем-абьюзером, Рита долгое время была совершенно не заинтересована в сексе, что абсолютно устраивало Декстера, показанного в первых эпизодах сериала убежденным асексуалом. От предыдущего брака у Риты двое детей — девочка Астор и мальчика Коди. Рита погибает в финале четвертого сезона «Декстера» от рук маньяка Троицы (Джон Литгоу), оставившего ее истекать кровью в ванне на глазах у младенца Харрисона. Примечательно, что в серии романов Джеффри Линдсея, лежащей в основе сериала, Рита остается живой. Известие о том, что ее героиня будет убита, застало исполнительницу ее роли Джули Бенц накануне съемок последнего эпизода четвертого сезона и стало полнейшим шоком для актрисы. © Showtime Харрисон Морган (Джек Элкотт) Сын Декстера и Риты, который, как и его отец, в самом раннем детстве стал свидетелем смерти собственной матери. В финале восьмого сезона тогдашняя девушка Декстера Ханна улетает вместе с юным Харрисоном в Аргентину, подальше от смертельно опасных проблем, в которые ввязался Декстер. Чтобы не подвергать опасности ни сына, ни возлюбленную, Декстер старается держаться от них максимально далеко. Очевидно, поэтому он сначала попадает на лесозаготовки в Орегон, а потом оседает в идиллическом Айрон-Лейке в Вашингтоне. Именно там повзрослевший Харрисон находит отца спустя почти десять лет после расставания. Судя по первым эпизодам «Новой крови», Харрисон прекрасно управляется и с буллингом в школе, и со взламыванием замков. Откуда у парня такие навыки, только предстоит узнать. События четвертой серии камбэк-сезона заставляют Декстера думать, что у Харрисона такая же непреодолимая тяга к убийству, как и у него.

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Коллеги Декстер работает судебным экспертом по брызгам крови в полиции Майами и обожает своих сослуживцев. Каждый день он приносит в отдел здоровенную коробку с пончиками. Но если коллеги начинают что‑то подозревать о его «темном попутчике», они быстро могут превратиться в оппонентов Декстера.

Мария ЛаГуэрта (Лорен Велес)

Начальница Декстера и Дебры. Амбициозная женщина, которой гораздо лучше даются подковерные игры, чем рутинная полицейская работа. Будучи работоголиком, постоянно заводит служебные романы. В 1-м сезоне пытается приударить за Декстером, потом начинает встречаться с сержантом Доаксом, а в 4-м сезоне выходит замуж за детектива Батисту. В целом положительный персонаж, но в 7-м сезоне превращается в одного из антагонистов, начав подозревать Декстера. Под конец сериала Дебра убивает ЛаГуэрту. © Showtime 1 из 5 Джеймс Доакс (Эрик Кинг)

Сержант отдела убийств полиции Майами, бывший военный, у которого серьезные проблемы с управлением гневом. Разведен, потому что иначе, по собственным словам, «убил бы свою жену». Он единственный коллега Декстера, который терпеть его не может и подозревает, что за маской «нормальности» он прячет что‑то жуткое. Собственно, из‑за своих подозрений персонаж и дотянул только до финала второго сезона. © Showtime 2 из 5 Анхель Батиста (Дэвид Зайяс)

Детектив отдела убийств полиции Майами. Добряк, шутник и патологически честный человек. Склонен к необдуманным поступкам, эмоционален. Заведя роман на стороне, Анхель тут же признается в этом своей жене, из‑за чего брак рушится. Хороший друг Декстера. Никогда не расстается со своей шляпой трилби. В четвертом сезоне женится на Марии ЛаГуэрте. В седьмом, разведясь, становится владельцем ресторана. © Showtime 3 из 5 Винс Масука (Ч.С.Ли)

Ведущий криминалист полиции Майами, работает бок о бок с Декстером в лаборатории и на местах преступлений. Повернут на сексе, постоянно отпускает пошлые, двусмысленные шуточки и хихикает. Несмотря на имидж местного дурачка, Масука — отличный специалист, что порой заставляет Декстера волноваться, достаточно ли хорошо он замел следы. Безответно влюблен в Дебру. © Showtime 4 из 5 Джозеф Куинн (Десмонд Харрингтон)

Детектив-красавчик, которого перевели в убойный отдел из отдела по борьбе с наркотиками. Его темное прошлое вызывает вопросы. Неразборчив в связях. Стал подозревать Декстера в причастности к гибели его жены Риты, но вовремя прекратил преследования, когда стал встречаться с Деброй. Сделал предложение Дебре, но получил отказ. © Showtime 5 из 5

Девушки На протяжении всех сезонов у Декстера, что у вашего Джеймса Бонда, регулярно появлялись новые пассии. Давайте разберемся, кто же они — девушки Декстера?

© Showtime Лайла Уэст/Торней (Джейми Мюррей) Социопатка-собственница. Декстера, без сомнения, тянет к опасным женщинам. Иначе как объяснить, что во втором сезоне дисциплинированный маньяк рискнул своим главным прикрытием — крепкими и стабильными отношениями с Ритой Беннетт, пожалуй, главным элементом его маскировки под «нормального человека». С экстравагантной британской художницей Декстер знакомится на сеансах анонимных наркоманов, куда его отправила Рита, вбившая себе в голову, что у ее парня проблемы с наркотиками. Поначалу Лайла предстает вполне себе положительным персонажем, но по ходу сюжета второго сезона превращается в настоящую бестию, способную на самые жестокие и безумные поступки, чтобы удержать Декстера рядом. Лайла — социопатка, которая посещает группы взаимопомощи, чтобы хоть что‑нибудь почувствовать (привет «Бойцовскому клубу»!). На самом деле героиня завязала с наркотиками уже давно, после того как нечаянно убила своего бойфренда, находясь под воздействием метамфетамина. Она быстро разглядывает за маской благопристойности настоящего Декстера, и это наводит ее на мысль, что она нашла свою родственную душу. Но когда Лайла начинает подозревать, что Декстер может вернуться к Рите, она в мгновение ока слетает с катушек. После того как действия Лайлы начинают представлять опасность для близких Декса, он разбирается с экс-любовницей с помощью своего излюбленного способа решения проблем. © Showtime Люмен Пирс (Джулия Стайлз) Выжившая жертва маньяка-насильника Бойда Фоулера , которого Декстер выбрал в качестве своей очередной цели в начале четвертого сезона. Выследив и убив Фоулера, Декстер обнаруживает в логове серийного убийцы его очередную жертву — девушку Люмен Пирс, которую тот держал в плену. Свидетельница акта «правосудия Декстера» не только не сообщает в полицию об увиденном, но и предлагает Декстеру объединить усилия в поисках остальных участников зловещей банды насильников, похитивших ее. В результате Декстер и Люмен становятся любовниками, но расстаются, как только пара убивает последнего виновного в похищении Люмен. Джулия Стайлз, пожалуй, самая известная из актрис, сыгравших девушек Декстера. Помимо прочего, Стайлз известна ролями в молодежном ромкоме «10 причин моей ненависти» и шпионской кинофраншизе про Борна с Мэттом Деймоном. © Showtime Ханна МакКей (Ивонн Страховски) Черная вдова, роковая блондинка и отравительница. Еще одна опасная женщина в жизни Декса. Ханна начала свою преступную деятельность в весьма юном возрасте, став в 15 лет девушкой серийного убийцы. После того как пара была арестована, Ханна согласилась дать показания против бойфренда-маньяка и вышла сухой из воды. Своего первого мужа Ханна отравила, а второго — убила с помощью его же собственных очков (!). О степени опасности этой героини можно судить хотя бы по тому, что ее второго мужа сыграл сам Чернокнижник — Джулиан Сэндз. В перерыве между убийствами мужей Ханна отравила свою преподавательницу по садоводческому искусству и завладела ее бизнесом, а также познакомилась с Декстером. Выбрав Ханну в качестве своей следующей жертвы в седьмом сезоне, Декстер внезапно для самого себя влюбляется в роковую блондинку, заработав себе массу проблем на остаток всего оригинального сериала. В финале восьмого эпизода Ханна вместе с сыном Декстера Харрисоном улетает в Аргентину. Годы спустя ей диагностируют рак поджелудочной железы. После ее смерти Харрисон оказывается в приемной семье, а повзрослев, отправляется на поиски своего настоящего отца — Декстера. © Showtime Анджела Бишоп (Джулия Джонс) Первая в истории Айрон-Лейка женщина-шериф , к тому же еще и представительница коренного населения Америки. После череды проблемных женщин Декстеру, кажется, все-таки повезло. Обосновавшись в Айрон-Лейке, ему, скромному продавцу магазина «Снасти Фреда», удалось завоевать сердце местного шерифа, красавицы Анджелы Бишоп, матери-одиночки и любительницы заняться сексом прямо на обочине дороги в служебном автомобиле.

Звездные оппоненты Злодеев и оппонентов во вселенной «Декстера» часто и с нескрываемым удовольствием играют весьма известные актеры. Вот наш топ-5. Фрэнк Ланди (Кит Кэррадайн)

© Showtime

Прославленный агент ФБР, специализирующийся на поиске и поимке серийных убийц. Ланди прибывает в Майами в первом сезоне, когда полиция обнаруживает в местной бухте останки жертв Декстера, получившего с тех пор прозвище Мясник из Бей-Харбор. Фрэнку не удается установить личность злодея и вывести Декстера на чистую воду — а все из‑за страстного романа с Деброй Морган. Герой еще раз появляется в четвертом сезоне, чтобы помочь в поимке маньяка по кличке Троица, но погибает от пули безымянного стрелка, которым в результате оказывается репортерка Кристина Хилл, дочка Троицы.

Артур Митчелл aka Троица (Джон Литгоу)

© Showtime

Центральный злодей всего сериала. Серийный убийца, в течение трех десятилетий скрывающийся за маской добропорядочного семьянина. У Артура идеальная семья — жена и двое детей-подростков. У него идеальный дом в пригороде и не менее идеальный автомобиль. Он добрый сосед и строительный волонтер. Как в таком образцово-показательном гражданине заподозрить серийного убийцу, который уже много лет совершает цикл убийств, не связанных друг с другом, и затихает на долгое время? По мнению вышеупомянутого Фрэнка Ланди, каждый цикл неуловимого Митчелла состоит из трех убийств: смерть от кровопотери в ванне, смерть от падения с высоты и смерть от избиения. Именно поэтому специалист по маньякам из ФБР дал ему кличка Троица. Выяснив личность Троицы, Декстер затевает с ним игру в кошки-мышки, походя восхищаясь умением Митчелла вести двойную жизнь в течение столь продолжительного времени. Заигравшись, Декстер не успевает вовремя понять, насколько опасен его новый знакомый: в то время как он устраняет Троицу, его жена Рита истекает кровью в собственной ванне от раны, нанесенной Митчеллом.

Джордан Чейз (Джонни Ли Миллер)

© Showtime

Известный оратор-мотиватор, автор международного бестселлера «Возьми это прямо сейчас» и предводитель банды насильников-убийц. Декстер выходит на этого центрального злодея пятого сезона благодаря Люмен Пирс, жертве группы серийных насильников, которую Декстер спас от неминуемой смерти (см. раздел «Девушки»). Именно под чутким руководством Чейза эта банда садистов существовала много лет: будучи друзьями детства, они начали практиковать свои зверства еще в подростковом возрасте в летнем лагере. Проблема в том, что доказать причастность Чейза к серии похищений и убийств женщин очень сложно. Он никогда лично не принимает участия в преступлениях, а только руководит и направляет других участников шайки. Чейз, всегда одетый с иголочки в дорогие деловые костюмы, умен и проницателен. Он быстро вычисляет Декстера, пытающегося втереться к нему в доверие под видом потенциального клиента, и дает ему знать об этом. Но изощренное противостояние двух хищников заканчивается не лучшим образом для маньяка-манипулятора: он погибает от рук Люмен, накрепко привязанный Декстером к столу в том самом летнем лагере.

Стэн Лидди (Питер Уэллер)

© Showtime

Продажный полицейский, нанятый Куинном (см. раздел «Коллеги») для сбора компромата на Декстера. В пятом сезоне красавчик Куинн не только заводит роман в сестрой Декстера Деброй, но и начинает подозревать, что Декстер — не тот, за кого себя выдает. Для слежки за Декстером он нанимает Стэна Лидди, сотрудника отдела по борьбе с наркотиками, отстраненного от работы из‑за внутреннего расследования. Пытаясь раскрыть секреты Декстера, Лидди буквально становится им одержим. Он продолжает свое расследование, даже когда Куинн, чувствующий вину перед Деброй, отказывается от его услуг. Питающий слабость к гавайским рубашкам расцветки вырви глаз, Лидди давно уже свыкся с имиджем плохого копа и не чурается грязных методов. В финале сезона он похищает Декстера, чтобы угрозами вынудить его признаться хоть в чем‑нибудь, но погибает в результате завязавшейся драки. При этом подозреваемым в его убийстве становится Куинн.

Трэвис Маршалл aka Убийца Судного дня (Колин Хэнкс)

© Showtime

Маньяк-ботан, да еще и с расщеплением личности — еще одна, надо заметить, весьма редкая разновидность злодеев. Добавьте к этому еще и то, что его роль исполняет сын Тома Хэнкса, Колин, унаследовавший от отца лицо супердобряка. Центральный антагонист шестого сезона — искусствовед и исследователь Библии Трэвис Маршалл практически весь сезон искренне убежден, что за серией жестоких ритуальных убийств с религиозным апокалиптическим символизмом стоит его университетский преподаватель Джеймс Геллар (Эдвард Джеймс Олмос). Но впоследствии выясняется, что Трэвис давно убил Геллара и держит его труп в огромной морозилке, спрятанной в подвале заброшенной церкви. Очевидно, что в последних сезонах классического «Декстера» сценаристы явно уже не били себя по рукам.

Бонус — еще два звездных гостя Брат Сэм (Мос Деф)

© Showtime

Раскаявшийся преступник, ставший священником. Появляется в шестом сезоне. Бывший заключенный и владелец автомастерской, он помогает другим оступившимся начать новую жизнь и дает им работу. Поначалу Декстер подозревает, что брат Сэм так и остался преступником, но потом понимает, что ошибался. Он сближается с Сэмом, но тот вскоре погибает от рук одного из своих работников. Доктор Эвелин Вогель (Шарлотта Рэмплинг)

© Showtime

Нейропсихиатр, которая специализируется на психопатах. По ее словам, много лет назад она вместе с Гарри Морганом разработала кодекс для Декстера. Появляется в финальном, восьмом сезоне оригинального сериала, чтобы помочь полиции Майами поймать маньяка по кличке Нейрохирург. Вогель рада новой встрече со взрослым Декстером, который служит для нее живым подтверждением того, что разработанный ею кодекс работает. Героиня погибает от рук Нейрохирурга. По иронии судьбы им оказывается сын Вогель, который, как она считала, давно погиб в психиатрической лечебнице.

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