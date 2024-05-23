Жители Аляски подали в суд на штат из‑за планов по экспорту газа, которые могут нарушить их права

Истцы в возрасте от 11 до 22 лет уверены, что проект AGDC нарушает два раздела конституции Аляски: право на защиту природных ресурсов для нынешних и будущих поколений и право на свободу от посягательств на жизнь, свободу и частную собственность со стороны правительства. По их словам, глобальное потепление уже наносит ущерб молодым жителям штата, «мешая их естественному развитию, разрушая их культурные традиции и самобытность и ограничивая их доступ к природным ресурсам, от которых они зависят».