Жители Аляски подали в суд на штат из‑за планов по экспорту газа, которые могут нарушить их права

Восемь жителей Аляски подали в суд на правительство штата из‑за нового крупного проекта по добыче ископаемого топлива. Они утверждают, что этот проект утроит выбросы парниковых газов и тем самым нарушит их конституционные права, передает The Guardian.
Государственная Корпорация развития газопроводов Аляски (AGDC) предложила проект по экспорту газа в страны Азии стоимостью 38,7 млрд долларов, который увеличит выбросы парниковых газов в три раза, хотя ученые уже давно предупреждают, что добычу ископаемого топлива следует как можно скорее ограничить ради пригодного для жизни будущего, говорится в иске.
Истцы в возрасте от 11 до 22 лет уверены, что проект AGDC нарушает два раздела конституции Аляски: право на защиту природных ресурсов для нынешних и будущих поколений и право на свободу от посягательств на жизнь, свободу и частную собственность со стороны правительства. По их словам, глобальное потепление уже наносит ущерб молодым жителям штата, «мешая их естественному развитию, разрушая их культурные традиции и самобытность и ограничивая их доступ к природным ресурсам, от которых они зависят».
Так, животные и рыба, которыми питаются истцы, вымирают из‑за изменения климата; участившиеся и усилившиеся лесные пожары угрожают их домам и здоровью; знание об угрозе климатического кризиса наносит ущерб их здоровью и самочувствию. Они отметили, что последствия экологического кризиса особенно остро ощущают коренные жители молодого возраста, среди них 22-летняя истица Саммер Сагуник. Большая часть ее рациона состоит из натуральных продуктов: рыбы, в том числе лосося, тюленя, утки и клюквы.
Истцов сопровождает юридическая фирма Our Children’s Trust. В 2017 году четверо истцов, в том числе Сагуник, уже подавали в суд против штата по тем же причинам, но в 2022-м Верховный суд отклонил их требования большинством голосов (трое против двух судей).
Однако ранее Our Children’s Trust добилась успеха в Верховном суде Монтаны. Суд постановил, что власти штата должны учитывать климатический кризис, прежде чем выдавать разрешение на добычу ископаемого топлива. Штат обжаловал это решение, вскоре суд заслушает устные аргументы.