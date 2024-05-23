Жители Аляски подали в суд на штат из‑за планов по экспорту газа, которые могут нарушить их права

Сегодня в 17:11
Фото: Kathrine Coonjohn/Unsplash

Восемь жителей Аляски подали в суд на правительство штата из‑за нового крупного проекта по добыче ископаемого топлива. Они утверждают, что этот проект утроит выбросы парниковых газов и тем самым нарушит их конституционные права, передает The Guardian.

Государственная Корпорация развития газопроводов Аляски (AGDC) предложила проект по экспорту газа в страны Азии стоимостью 38,7 млрд долларов, который увеличит выбросы парниковых газов в три раза, хотя ученые уже давно предупреждают, что добычу ископаемого топлива следует как можно скорее ограничить ради пригодного для жизни будущего, говорится в иске.

Истцы в возрасте от 11 до 22 лет уверены, что проект AGDC нарушает два раздела конституции Аляски: право на защиту природных ресурсов для нынешних и будущих поколений и право на свободу от посягательств на жизнь, свободу и частную собственность со стороны правительства. По их словам, глобальное потепление уже наносит ущерб молодым жителям штата, «мешая их естественному развитию, разрушая их культурные традиции и самобытность и ограничивая их доступ к природным ресурсам, от которых они зависят».

Так, животные и рыба, которыми питаются истцы, вымирают из‑за изменения климата; участившиеся и усилившиеся лесные пожары угрожают их домам и здоровью; знание об угрозе климатического кризиса наносит ущерб их здоровью и самочувствию. Они отметили, что последствия экологического кризиса особенно остро ощущают коренные жители молодого возраста, среди них 22-летняя истица Саммер Сагуник. Большая часть ее рациона состоит из натуральных продуктов: рыбы, в том числе лосося, тюленя, утки и клюквы.

Истцов сопровождает юридическая фирма Our Children’s Trust. В 2017 году четверо истцов, в том числе Сагуник, уже подавали в суд против штата по тем же причинам, но в 2022-м Верховный суд отклонил их требования большинством голосов (трое против двух судей).

Однако ранее Our Children’s Trust добилась успеха в Верховном суде Монтаны. Суд постановил, что власти штата должны учитывать климатический кризис, прежде чем выдавать разрешение на добычу ископаемого топлива. Штат обжаловал это решение, вскоре суд заслушает устные аргументы.

Подробности по теме
«Думала, тут нет дорог и вечная мерзлота»: история девушки, которая переехала на Аляску
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами