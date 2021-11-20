Кате Куликовской из Украины 25 лет, 5 из которых она живет на Аляске. Сейчас она ведет ютьюб-канал и тикток о строительстве дома, материнстве и путешествиях по США. Поговорили с ней о переезде и о том, каково это — жить в самом малонаселенном штате и растить ребенка в чужой стране.

Про переезд в США и адаптацию Я училась на четвертом курсе в Запорожском национальном университете, но бросила его и улетела на Аляску. Переехала, потому что мой муж живет там с двух лет. Его семья перебралась из Одесской области в США в 1996 году вслед за остальными родственниками, которые сделали это чуть раньше, в начале 90-х, как беженцы по вере. Мы познакомились в 2013 году, когда он приехал на Украину с командой волонтеров — организовывать в селах лагеря для детей из малообеспеченных семей. Так случилось, что меня попросили помочь, и я тоже поехала туда. Сначала просто дружили, а в 2017 году он прилетел ко мне в гости, и мы так классно провели время, что я влюбилась. Потом он сделал мне предложение, я немного подумала и согласилась. За четыре года общения хорошо узнала его, но никогда не рассматривала как партнера, потому была немного удивлена своему решению. Вся сборка, подача документов и интервью в посольстве для переезда заняли восемь месяцев. Думаю, что мне достаточно легко дали визу; слышала, часто ждут еще больше. Все это время мы встречались на расстоянии, и это было сложно. Например, разница во времени между Украиной и США почти 11 часов: я только просыпалась, а он уже ложился, и было трудно найти время, чтобы нормально пообщаться. Муж трудился на двух работах, чтобы достроить дом, учился на электрика и часто жертвовал сном ради наших отношений. Еще вначале я ощущала небольшую разницу в менталитете, но все наладилось.

Когда родственники узнали о переезде, то были в шоке; многие отговаривали меня, а приемная мама первое время даже не верила, что я выхожу замуж по любви. При этом я волновалась, например, точно ли мы подойдем друг другу, но, кажется, перед свадьбой такие мысли есть почти у всех.

Первый год в США был очень сложный, я тосковала по родным, друзьям, еде, городу, менталитету. Меня ничего не радовало, и в какой‑то момент я даже начала ненавидеть Аляску и готова была переплыть через Берингов пролив.

Конечно, близкие поддерживали меня в такие моменты, особенно родственники мужа, которые давно живут в Америке и понимают мои чувства, потому что столкнулись с таким же много лет назад. Они говорили: «Катя, поверь, пройдет время, и когда ты полетишь на Украину, то увидишь, что она не такая, как в твоих воспоминаниях. Мы всегда оставляем в памяти только хорошее». Так и случилось. Постепенно я начала рассуждать по-другому, заметила плюсы Аляски и США, новые возможности и то, за что стоит ценить жизнь тут.

Об особенностях жизни на Аляске У многих есть стереотипы об Аляске, и я не была исключением. Думала, что все ездят на собаках, живут бедно, нет дорог и вечная мерзлота. Но когда я приехала, то оказалось, что тут у всех машины и крутые дома, в которых тепло, уютно и есть все необходимое, идеальные дороги. Аляска кардинально отличается от всех славянских городов, это просто другой мир. Первое, что запало мне в душу, — тут уважают окружающих и их труд, даже если кто‑то работает уборщиком или занят другим делом, которое у нас не считают почетным. Американцы благодарят за каждую мелочь, которую делает человек. Все настроены дарить друг другу добро, и неважно, знакомы вы или нет. Я обратила на это внимание, потому что настроение поднимается, даже если тебе просто говорят спасибо в магазине или на улице.

Местные очень простые и не боятся выглядеть смешно или странно. Помню, как мы с мужем сидели в кафе, а официантка села за наш стол и начала рассказывать про все блюда, советовать, что лучше взять. Ко мне могут подойти и просто так сказать комплимент. Кажется, нам стоит поучиться у них открытости и простоте. Плюсы Аляски — отсутствие налогов на товары и в некоторых местах — на землю, чистые вода и воздух, нетронутая природа и дивиденды за жизнь в этом штате (до 3000 долларов). Но зима длится полгода, и Аляска находится очень далеко, поэтому авиабилеты дорогие, и не все можно заказать по почте. Еще тут воздух сухой: с одной стороны, ты не ощущаешь сильные морозы, с другой — невозможно лечь спать без крема, и иногда из‑за сухости даже может пойти кровь из носа.

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Про медицину, роды и материнство Хирургия и перинатология очень развиты. Если ты, например, попал в аварию, то тебя заберут в больницу на вертолете и быстро окажут помощь на высшем уровне. А вот стоматология или повседневная медицина не такие качественные. Я видела, как проходили роды моих сестер на Украине, и я была в шоке от отношения к женщинам в госпитале США. Например, мне предложили набрать джакузи во время схваток, поставили свечи, спросили, какую музыку включить. Врачи понимают, как тяжело в этот момент, и стараются максимально облегчить его.

Когда я родила дочь, все врачи подходили и делали комплименты, что я «самая лучшая мама на свете» — эти слова окрыляют. Любая женщина, которая только что родила и, например, чувствует себя некрасивой, хочет их услышать.

Это еще один плюс родов и в целом жизни в США — людей не оценивают по уровню дохода. На Украине, если у тебя есть деньги и в больнице узнают об этом, то отношение к тебе становиться лучше. Здесь до момента, пока не родишь, никто не знает, платишь ли ты сама или по страховке. Госпиталь все равно получит деньги, поэтому обслуживают всех одинаково хорошо.

Главное неудобство — закон, по которому женщину могут положить в палату только после раскрытия шейки матки на четыре сантиметра: попросят поехать домой, а потом вернуться. Со мной случилось так же — врачи посмотрели на меня и сказали, что пока не имеют права принять, хотя я всю ночь не спала из‑за схваток. Они сделали мне укол обезболивающего и успокоительного, чтобы я смогла поехать домой или в отель и уснуть. Кстати, если у вас есть страховка, то она покрывает [отель перед родами]. Уколы помогли, а через пару часов раскрытие стало нужного размера, и мне выделили палату для родов.

Кстати, только год назад узнала, что в России и Украине женщины рожают в специальном зале. В США врачи приходят в твою палату, а не ты идешь к ним. После родов они каждые шесть часов спрашивали, какое у меня настроение, болит ли что‑то или нет, советовали, что поесть или выпить, и учили мыть и кормить дочь. Это было очень кстати, потому что Джема мой первый ребенок. Быть мамой в Америке несложно. У всех есть машина и возможность поехать с ребенком куда угодно, даже в салон красоты, а не жить так, как принято на Украине, — сидеть дома с ребенком. Не встречала от местных осуждения, что я нахожусь в декрете, но иногда такое пишут подписчики из России или Украины. В США материнство считается трудом, и круто, если у женщины есть возможность не работать, чтобы ухаживать за ребенком. Кажется, что здесь вообще не бывает непрошеной критики от посторонних, будто люди более понимающие. Единственный минус — было сложно найти помощь. Рядом не было родственников, а иногда хотелось оставить Джему и поехать куда‑то вместе с мужем, например на отдых. Сначала я часто плакала, но потом привыкла везде брать дочь с собой. Конечно, семья мужа живет тут, но у всех на тот момент тоже были маленькие дети, поэтому я не хотела дополнительно их напрягать.

О постройке своего дома и планах на будущее Еще до того, как мы поженились, муж купил землю и потихоньку начал строить дом практически в центре Аляски, в городе Делта-Джанкшен. По меркам штата он был довольно маленький: 130 квадратных метров без учета гаража. Дом стоил примерно 250–300 тысяч долларов. Это гораздо дешевле, чем в Калифорнии, но дороже Флориды или некоторых центральных штатов. Стоимость зависит от работы, которая тут есть, а Аляска известна добычей нефти и золота. Мы два года прожили в нем, а потом продали. Нам не очень нравился город, поэтому мы переехали и построили дуплекс на две квартиры на юге штата. Денег с продажи прошлого жилья не хватило, из‑за чего мы решили сдавать одну из них за 2000 долларов в месяц, чтобы закрыть ипотеку. Сейчас мы ждем второго ребенка и планируем развивать бизнес мужа, связанный со строительством. Еще он работает электриком на компанию своего брата. Наверное, многим сложно понять ценность этой профессии, но в США она хорошо оплачивается.