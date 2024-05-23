Руководитель VK Play Александр Михеев назвал «Смуту» «праздником российского геймдева»

Руководитель VK Play Александр Михеев поделился мнением о недавней игре «Смута» в интервью изданию «Кибер».
«„Смута“ — это праздник российского геймдева. Прекрасно, что сам проект случился. То, что он случился при поддержке государства, — прекрасно вдвойне. Одни не испугались деньги дать, другие не испугались деньги взять, и продукт получился», — сказал Михеев.
По его словам, к «Смуте», как и ко всем другим играм, есть вопросы, однако их можно будет решить в будущем. «Главное, чтобы команда не бросала работу над игрой, и через какое‑то время все огрехи, которые были на старте, уйдут», — прокомментировал он.
Видеоигра «Смута» вышла 4 апреля 2024 года. Проект о Смутном времени получил финансирование от Института развития интернета более чем на 500 млн рублей, а также от блогеров Дмитрия Пучкова и Клима Жукова.
В основу сюжета лег роман Михаила Загоскина о Юрии Милославском, а разработчики Cyberia Nova заявляли, что игра вдохновлена серией Assassin’s Creed и «Ведьмаком 3». Эти проекты якобы послужили ориентирами для устройства открытого мира, эпичного сюжета с историческим уклоном, разветвленной системой прокачки персонажа и большим арсеналом оружия.
Игра не понравилась ни критикам, ни игрокам. Пользователи пожаловались на скучный геймплей, плохо прописанный мир и неинтересные диалоги.
«История „Смуты“ — лишнее напоминание, что игры — это такое же искусство, как кино, литература, музыка или живопись, и невозможно создать хороший проект, просто закидав программистов деньгами», — написал критик «Афиши Daily» Алексей Нимандов в своей рецензии.