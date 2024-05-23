Руководитель VK Play Александр Михеев назвал «Смуту» «праздником российского геймдева»

По его словам, к «Смуте», как и ко всем другим играм, есть вопросы, однако их можно будет решить в будущем. «Главное, чтобы команда не бросала работу над игрой, и через какое‑то время все огрехи, которые были на старте, уйдут», — прокомментировал он.