В Музее мадам Тюссо появится фигура Тимоти Шаламе

«Тимоти Шаламе — удивительный талант, за которым приятно наблюдать на экране. Но еще больше мы решили увековечить его, потому что считаем, что он определяет новое лицо славы для поколения Z. Шаламе бросает вызов тому, что значит быть ведущим мужчиной Голливуда в 2024 году», — рассказал руководитель студии мадам Тюссо в Лондоне Джо Кинси.