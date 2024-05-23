В Музее мадам Тюссо появится фигура Тимоти Шаламе

В Музее мадам Тюссо впервые появится фигура Тимоти Шаламе. Ее официальная презентация состоялась 22 мая.
Художники потратили девять месяцев на создание фигу, включая тщательную проработку его точеных скул и кропотливую вставку каждой отдельной пряди волос для создания его фирменных пышных локонов.
Восковой Шаламе одет в костюм от Alexander McQueen с лондонской премьеры «Дюны» в 2021 году. Образ дополняют ботинки о того же модного дома, которые для фигуры предоставил сам актер.
«Тимоти Шаламе — удивительный талант, за которым приятно наблюдать на экране. Но еще больше мы решили увековечить его, потому что считаем, что он определяет новое лицо славы для поколения Z. Шаламе бросает вызов тому, что значит быть ведущим мужчиной Голливуда в 2024 году», — рассказал руководитель студии мадам Тюссо в Лондоне Джо Кинси.