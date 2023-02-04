В музее мадам Тюссо появилась восковая фигурка Лиззо

Американская поп-исполнительница Лиззо получила свою первую восковую фигуру в филиале знаменитого Музея восковых фигур мадам Тюссо в Лас-Вегасе. Об этом сообщает NME.
«Один из самых пугающих мета-моментов в моей жизни», — написала она в своих соцсетях.
Фигура Лиззо одета в копию белого платья Atelier Versace, которое певица надела на церемонию вручения «Грэмми» в 2020 году.
Недавно в музее мадам Тюссо в Лас-Вегасе появились фигуры Мисси Эллиотт, Бейонсе и Ру Пола.
В июле 2022 года Лиззо выпустила четвертую пластинку «Special». Она получила в основном положительные отзывы от музыкальных критиков.
В общей сложности над треками с альбома работали порядка трех десятков продюсеров, включая звезд вроде Марка Ронсона (Леди Гага, Адель, A$AP Rocky, Queens of the Stone Age) и Майка Дина (Канье Уэст, Kid Cudi, FKA Twigs).