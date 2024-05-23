Мэр Нью-Йорка созвал саммит по поводу городских крыс

Сегодня в 15:56
Фото: Brecht Bug/Flickr

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о проведении национального саммита, посвященного проблеме крыс. Участники сбора должны будут найти способ решения проблемы, которая год за годом становится все заметнее, передает Fox News.

Встреча с представителями «антикрысиного» бизнеса из Бостона, Нового Орлеана и Сиэтла пройдет 18 и 19 сентября. Адамс признался, что «ненавидит крыс», и посчитал, что «лучший способ победить нашего врага — это знать нашего врага».

«Жители Нью-Йорка, возможно, не знают этого обо мне, но я ненавижу крыс и уверен, что большинство жителей нашего города тоже. Раз количество случаев появления крыс в зонах борьбы с ними снизилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом, то мы продолжим увеличивать прогресс и не остановимся на достигнутом», — сказал мэр Нью-Йорка.

Директор города по борьбе с грызунами Кэтлин Корради назвала Нью-Йорк «авангардом муниципальной борьбы с крысами». Учитывая потенциальную угрозу здоровью горожан, Нью-Йорк уже 13 месяцев ведет «войну с крысами, чтобы в конечном итоге добиться прогресса и избавить город от этих грязных грызунов», заявляли в мэрии ранее.

В прошлом месяце представители здравоохранения Нью-Йорка выступили с предупреждением об увеличении числа случаев бактериальных заболеваний, передающихся через крысиную мочу. На данный момент в мегаполисе зафиксировано шесть случаев лептоспироза (болезнь вызывает лихорадку, поражение почек, печени и центральной нервной системы, способствует развитию геморрагического синдрома и в редких случаях приводит к смерти).

Бездомные или люди, живущие в большом количестве в тесных помещениях приютов, подвергаются более высокому риску заражения лептоспирозом, симптомы которого можно принять за другие заболевания. В 2023 году было зарегистрировано 24 случая заболевания — это максимум за любой предыдущий год.

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