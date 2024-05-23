Мэр Нью-Йорка созвал саммит по поводу городских крыс

«Жители Нью-Йорка, возможно, не знают этого обо мне, но я ненавижу крыс и уверен, что большинство жителей нашего города тоже. Раз количество случаев появления крыс в зонах борьбы с ними снизилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом, то мы продолжим увеличивать прогресс и не остановимся на достигнутом», — сказал мэр Нью-Йорка.