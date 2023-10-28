«Даже у крыс отношения лучше моих»: в сети обсуждают грызунов, которые делят пончик в метро

Хиттнер также поведала журналистам, что во время съемки вспомнила о разговоре с друзьями, которые жаловались на неудачный опыт свиданий в Нью-Йорке. «Я слышала столько историй о плохих свиданиях и знакомствах. Это натолкнуло меня на мысль: «Ого, ну раз даже крыса знает, как себя нужно вести, то для людей все точно должно быть просто», — шутит она.