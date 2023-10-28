«Даже у крыс отношения лучше моих»: в сети обсуждают грызунов, которые делят пончик в метро

В тиктоке завирусился ролик с крысами из нью-йоркского метро. Грызун пробежал по рельсам, чтобы притащить сородичу пончик, и покорил зрителей, уверенных в его отваге и благородстве.
Видео опубликовала Карли Хиттнер в аккаунте @smallredcar. В нем крыса тащит большой глазированный пончик через станцию метро на Манхэттене. Пока она пробирается по путям, выходит вторая крыса, и они делятся лакомством.
«Крыса с пончиком относится к своей женщине лучше, чем половина других крыс среди вас всех в этом городе», — прокомментировала видеоролик Хиттнер.
В подписи она также добавила: «Некоторым мужчинам в этом городе стоит поучиться благородству у них». Видео заработало больше 2,8 млн просмотров и 550 тыс. лайков.
В разговоре с Today.com девушка рассказала, что сняла видео, возвращаясь домой со свидания с парнем.
«Мы увидели, как крыса тащит пончик больше нее самой, и не смогли оторвать от нее глаз. Мы просто наблюдали за ними, будто они герои мелодрамы. Их история любви показалась нам довольно забавной и интригующей», — говорит авторка ролика.
Хиттнер также поведала журналистам, что во время съемки вспомнила о разговоре с друзьями, которые жаловались на неудачный опыт свиданий в Нью-Йорке. «Я слышала столько историй о плохих свиданиях и знакомствах. Это натолкнуло меня на мысль: «Ого, ну раз даже крыса знает, как себя нужно вести, то для людей все точно должно быть просто», — шутит она.
Подписчики девушки оценили ее юмор. Многих растрогало это видео, а некоторые комментаторы замечают, что отношения между крысами действительно выглядят лучше, чем их личная жизнь.