В сети появился трейлер криминальной комедии «На автомате» со Славой Копейкиным. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» и Wink 5 июня.
По сюжету братья-подростки Рома и Женя, скучающие от однообразной жизни, решают заработать легких денег через продажу автоматов в даркнете. Очень скоро в их истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.
Главные роли исполнили актеры Слава Копейкин («Слово пацана») и Денис Косиков («Оффлайн»). Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов и другие.
Копейкин сыграл молодого человека по имени Рома, инфантильного и нежного, с внутренним бешеным потенциалом. А Косиков перевоплотился в Женю, который затевает торговлю оружием во время подготовки к ЕГЭ.
«„На автомате“ — сериал об ответственности за свои поступки. Через своего персонажа [Женю] я пытался донести зрителю, что человек должен отвечать за то, что делает», — рассказывал Косиков.
Сценарий написали Юрий Воробьев и Наталья Ляпина. Режиссером выступил Борис Акопов.