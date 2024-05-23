По сюжету братья-подростки Рома и Женя, скучающие от однообразной жизни, решают заработать легких денег через продажу автоматов в даркнете. Очень скоро в их истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.