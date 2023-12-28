Смотрим тизер-трейлер комедии «На автомате» со Славой Копейкиным

«Сначала мне прислали пробы на другую роль, но, видимо, на кастинге режиссёр увидел во мне потенциал и предложил роль Ромы. Затем были пробы с разными партнерами, и тут — бац! — меня утвердили», — рассказал Копейкин. Его персонаж Рома инфантильный и нежный, с внутренним бешеным потенциалом, поделился он.