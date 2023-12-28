Смотрим тизер-трейлер комедии «На автомате» со Славой Копейкиным

«Кинопоиск» показал тизер-трейлер криминальной комедии «На автомате». Премьера фильма запланирована на 2024 год.
По сюжету братья-подростки Рома и Женя, скучающие от однообразной жизни, решают заработать легких денег через продажу автоматов в даркнете. Очень скоро в их истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.
Главные роли исполнили актеры Слава Копейкин («Слово пацана») и Денис Косиков («Оффлайн»). Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов и другие.
«Сначала мне прислали пробы на другую роль, но, видимо, на кастинге режиссёр увидел во мне потенциал и предложил роль Ромы. Затем были пробы с разными партнерами, и тут — бац! — меня утвердили», — рассказал Копейкин. Его персонаж Рома инфантильный и нежный, с внутренним бешеным потенциалом, поделился он.
«„На автомате“ — сериал об ответственности за свои поступки. Через своего персонажа [Женю] я пытался донести зрителю, что человек должен отвечать за то, что делает», — рассказал Косиков.
Сценарий написали Юрий Воробьева и Наталья Ляпина. Режиссером выступил Борис Акопов.