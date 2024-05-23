Отель в Италии повесил фото с морем перед балконом номера. На обманку попалась блогерка

Аргентинская блогерка Клариса Мурхия доплатила за вид на море из номера отеля в Италии, но столкнулась с обманом. Вместо настоящего побережья она увидела стену соседнего дома, на которой висело изображение с побережьем.
Когда Мурхия выбирала номер с видом на море на Airbnb, она увидела снимки из номера с определенным ракурсом и повышенную цену. При заселении ее ждала другая картина с балкона — бежевая стена с пятнами и огромный плакат с распечатанным морем.
«Кто‑то сделал фото номера типа „постель и завтрак“ с видом на море. Ребята, я чувствую себя обманутой. Никто еще никогда меня так не обманывал», — призналась Мурхия и посмеялась над ситуацией. Решила ли блогерка вопрос с администрацией отеля, не уточняется.
Комментаторы сравнили владельцев отеля с бывшими возлюбленными, которые даже не доходили до такого уровня обмана, и посоветовали смотреть на локацию перед бронированием и оплатой.