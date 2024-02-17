Американец пять лет жил в отеле бесплатно. Его выселили, когда он решил оформить здание на себя

На следующий день Баррето подал в суд на отель, назвав действия сотрудников самовольным выселением. В первой инстанции ему отказали в удовлетворении требований, однако истец выиграл апелляцию главным образом потому, что юристы отеля просто не пришли на слушания. Суд постановил отдать мужчине ключ от номера. Несмотря на решение, отель в течение пяти лет отказывался заключать договор об аренде с Баррето, но и выселить его тоже не мог.