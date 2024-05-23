В РФ прекратили закупки по ОМС двух зарубежных препаратов от рака груди. Их аналогов в стране нет

С 2024 года в РФ прекратились закупки двух препаратов для лечения рака груди по ОМС, сообщают «Известия». Их полных аналогов стране нет, следует из Государственного реестра лекарственных средств.
Речь идет о препаратах «Абраксан» и «Пикрэй», которые приобретались на деньги федерального бюджета. Первое лекарство американского производства применяется при лечении рака молочной железы и рака поджелудочной железы, а второе назначается пациентам при гормонозависимом раке молочной железы с наличием мутации в гене PIK3CA, с которым заболевание протекает тяжелее, рассказал замгендиректора по научной работе Федеральной сети экспертной онкологии «Евроонко» Денис Романов. Без них вылечить болезнь сложнее, отметили врачи.
Эти препараты возможно закупить за средства субъектов РФ или по индивидуальным показаниям, по решению врачебной комиссии за счет медучреждения, сказал онколог Михаил Ласков. Служба помощи онкологическим пациентам «Ясное утро» сообщила об обращениях пациенток, что в больницах перестали назначать «Пикрэй» и «Абраксан» и начали менять съему лечения.
«Известиям» в Минздраве объяснили, что для лечения могут применяться современные методы и необходимые препараты, которые есть на рынке. «Замена препаратов возможна как на иную гормонотерапию, так и/или на ингибитор mTOR, а также линию химиотерапии», — пояснили в ведомстве.