В РФ прекратили закупки по ОМС двух зарубежных препаратов от рака груди. Их аналогов в стране нет

«Известиям» в Минздраве объяснили, что для лечения могут применяться современные методы и необходимые препараты, которые есть на рынке. «Замена препаратов возможна как на иную гормонотерапию, так и/или на ингибитор mTOR, а также линию химиотерапии», — пояснили в ведомстве.