Норвегия запретила въезд российским туристам

С 29 мая закроется въезд в Норвегию для туристов из РФ. Правительство страны ввело дополнительные ограничения для россиян, въезжающих в туристических или целях «непервостепенной важности», сообщается на его сайте.
Запрет на въезд туристов распространяется на тех, кто получил визу до весны 2022 года, и тех, кто получил ее в других странах Шенгенского соглашения. Исключения предоставят для тех, кто посещает страну ради проживающих там близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей) и приезжающих для работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.
Министр юстиции Норвегии Эмили Мель заявила, что такое решение связано с желанием поддержать союзников и партнеров, которые вводят ограничения из‑за военной спецоперации на территории Украины.
С 3 октября 2023 года в Норвегию запрещен въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Дорогу оставили открытой для автомобилей граждан Норвегии, постоянно проживающих в РФ, дипломатического транспорта и принадлежащих международным организациям машин.