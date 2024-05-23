Норвегия запретила въезд российским туристам

Запрет на въезд туристов распространяется на тех, кто получил визу до весны 2022 года, и тех, кто получил ее в других странах Шенгенского соглашения. Исключения предоставят для тех, кто посещает страну ради проживающих там близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей) и приезжающих для работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.