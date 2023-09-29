Норвегия с 3 октября запретит въезд автомобилей с российскими номерами

По информации СМИ, «зарегистрированные в России личные автомобили с девятью и менее сиденьями» больше не смогут въехать в Норвегию даже для временного пребывания.
Исключения будут сделаны для машин, принадлежащих гражданам Норвегии или других стран Европейской экономической зоны, которые постоянно живут в России. Также исключением станут авто родственников таких граждан.
Кроме того, машины с российскими номерами смогут проехать на территорию Норвегии, если они принадлежат международным организациям или имеют статус дипломатического транспорта.
TV 2 отмечает, что исключения из запрета сделают для людей, совершающих поездки по гуманитарным причинам, таким как острое заболевание, смерть или похороны кого‑то из родственников.