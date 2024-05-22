Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе

Политик не уточнил, какие именно государства он имеет в виду. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из‑за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — заявил Пашинян на выступлении в Национальном собрании. Он подчеркнул, что целью войны в Карабахе было «несуществование Армении».