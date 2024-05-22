Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны в 2020 году, передает издание Aysor.
Политик не уточнил, какие именно государства он имеет в виду. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из‑за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — заявил Пашинян на выступлении в Национальном собрании. Он подчеркнул, что целью войны в Карабахе было «несуществование Армении».
В Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Армении входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
В феврале 2024 года Пашинян заявил о заморозке участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности. Премьер объяснил такое решение тем, что в 2021–2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнялся.
Глава государства также обвинил российские власти в «открытых призывах армянского населения к свержению власти» и постоянной пропаганде, направленной против него, которая не ослабевает и сейчас.
В сентябре 2023 года Армения провела военные учения с США в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (Ереван участвует в этой программе с 1994 года).
В октябре Армения ратифицировала Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Власти страны объясняли это решение желанием поднять в МУС вопрос о военных преступлениях Азербайджана против Армении.