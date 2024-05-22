В ночь пропажи дизайнер Али Сабиров упал с моста

Дизайнер и сотрудник издательского дома Independent Media Гюльали Сабиров пропал в ночь на 19 мая. Согласно расследованию его друзей, молодой человек провел пару часов в баре «Simach в Недальнем», затем взял в аренду электросамокат на Моховой улице и доехал на нем до Нового Арбата. По пути дизайнер потерял наушники, и друзья предположили, что он пошел их искать. Затем на земле оказался и телефон Сабирова, который на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара нашел продавец магазина SV.