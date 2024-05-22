В ночь пропажи дизайнер Али Сабиров упал с моста

Сегодня в 18:16

Согласно записям с камер видеонаблюдения, в ночь пропажи дизайнер Гюльали Сабиров упал с моста, а затем пытался плыть. Об этом в инстаграм-сторис* написал его друг Сергей Дубинин.

«К сожалению, у нас есть неполный доступ к видеоматериалам с места происшествия, но мы знаем, что в 6.47–6.50 он [Сабиров] был на мосту (скорее всего, это Новоарбатский мост), перелез и упал в воду. Далее на другой камере видно, что он пытается плыть», — заявил Дубинин.

Аналогичную информацию приводит и Baza. По информации источников телеграм-канала, на записях с камер видеонаблюдения следователи увидели, что после клуба и поездки на самокате Али дошел до Новоарбатского моста, после чего упал в реку.

Спустя более трех с половиной суток Сабиров не найден, его поиски продолжаются. «Мы готовы к самому худшему, слез уже нет — страшное ощущение принятия любого исхода», — поделился Дубинин.

Дизайнер и сотрудник издательского дома Independent Media Гюльали Сабиров пропал в ночь на 19 мая. Согласно расследованию его друзей, молодой человек провел пару часов в баре «Simach в Недальнем», затем взял в аренду электросамокат на Моховой улице и доехал на нем до Нового Арбата. По пути дизайнер потерял наушники, и друзья предположили, что он пошел их искать. Затем на земле оказался и телефон Сабирова, который на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара нашел продавец магазина SV.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами