В ночь пропажи дизайнер Али Сабиров упал с моста

Согласно записям с камер видеонаблюдения, в ночь пропажи дизайнер Гюльали Сабиров упал с моста, а затем пытался плыть. Об этом в инстаграм-сторис* написал его друг Сергей Дубинин.
«К сожалению, у нас есть неполный доступ к видеоматериалам с места происшествия, но мы знаем, что в 6.47–6.50 он [Сабиров] был на мосту (скорее всего, это Новоарбатский мост), перелез и упал в воду. Далее на другой камере видно, что он пытается плыть», — заявил Дубинин.
Аналогичную информацию приводит и Baza. По информации источников телеграм-канала, на записях с камер видеонаблюдения следователи увидели, что после клуба и поездки на самокате Али дошел до Новоарбатского моста, после чего упал в реку.
Спустя более трех с половиной суток Сабиров не найден, его поиски продолжаются. «Мы готовы к самому худшему, слез уже нет — страшное ощущение принятия любого исхода», — поделился Дубинин.
Дизайнер и сотрудник издательского дома Independent Media Гюльали Сабиров пропал в ночь на 19 мая. Согласно расследованию его друзей, молодой человек провел пару часов в баре «Simach в Недальнем», затем взял в аренду электросамокат на Моховой улице и доехал на нем до Нового Арбата. По пути дизайнер потерял наушники, и друзья предположили, что он пошел их искать. Затем на земле оказался и телефон Сабирова, который на перекрестке Воздвиженки и Никитского бульвара нашел продавец магазина SV.
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