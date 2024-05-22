Гэри Олдман объяснился за слова о своей посредственной игре в «Гарри Поттере»

Гэри Олдман, известный в том числе благодаря роли Сириуса Блэка в фильмах по «Гарри Поттеру», прокомментировал реакцию поклонников знаменитой франшизы на его недавнее заявление о своей посредственной работе в фильмах о мальчике-волшебнике.
Актер поговорил с журналистами на Каннском фестивале перед показом картины «Партенопа». Артиста спросили, действительно ли ему так не нравится его актерская работа в экранизациях книг Дж.К.Роулинг, как он говорил ранее.
Олдман ответил, что не хотел оскорбить поклонников Гарри Поттера. «Как любой артист, актер или художник, я всегда очень критичен к собственной работе. Если я доволен тем, что я делаю, для меня это подобно смерти. Если бы я посмотрел на свою игру и подумал: „Боже мой, я тут фантастичен“, это был бы печальный день», — сказал он.
«Вокруг романов была такая секретность, что они были под замком. И если бы я знал об этом с самого начала, если бы я прочитал все пять книг и увидел, как развивается мой персонаж, я бы, возможно, подошел к этому по-другому. Возможно, я взглянул бы на него по-другому и придал ему больше оттенков», — признался актер.
«Поэтому, когда я начал работу над „Гарри Поттером“, у меня была только книга „Узник Азкабана“ и лишь ее представление этого персонажа. Одна книга в библиотеке Сириуса Блэка. И именно это я имел в виду. Я не говорю, что это ужасный фильм или я в нем ужасен, просто я хотел бы, чтобы я поработал над ним при других обстоятельствах. Это то, что я имел в виду, но не для того, чтобы расстроить людей, которым нравятся эти картины», — добавил Олдман.
Он признался, что остался недоволен своей работой в волшебной франшизе, в декабре 2023 года на подкасте «Happy Sad Confused». «Может быть, если бы я предварительно прочел книги [Джоан Роулинг], как это сделал Алан [Рикман], если бы я забежал вперед, если бы знал, что ждет нас, я бы сыграл иначе», — уточнил Олдман.