Гэри Олдман объяснился за слова о своей посредственной игре в «Гарри Поттере»

«Поэтому, когда я начал работу над „Гарри Поттером“, у меня была только книга „Узник Азкабана“ и лишь ее представление этого персонажа. Одна книга в библиотеке Сириуса Блэка. И именно это я имел в виду. Я не говорю, что это ужасный фильм или я в нем ужасен, просто я хотел бы, чтобы я поработал над ним при других обстоятельствах. Это то, что я имел в виду, но не для того, чтобы расстроить людей, которым нравятся эти картины», — добавил Олдман.