Гэри Олдман назвал «посредственной» свою игру в «Гарри Поттере»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:53
Фото: Warner Bros.

Гэри Олдман назвал свою игру в фильмах о Гарри Поттере «посредственной». Об этом он рассказал Джошу Хоровицу на подкасте «Happy Sad Confused».

«Может быть, если бы я предварительно прочел книги [Джоан Роулинг], как это сделал Алан [Рикман], если бы я забежал вперед, если бы знал, что ждет нас, я бы сыграл иначе», — уточнил Олдман.

Актер подчеркнул, что на самом деле всегда критикует свои роли: «День, когда я сяду, посмотрю на себя на экране и скажу — боже, я великолепен! — будет очень печальным днем. Всегда хочется следующую роль сыграть лучше».

Ранее Олдман рассказал, что фильмы о Гарри Поттере и Бэтмене спасли его карьеру и жизнь, когда он стал отцом-одиночкой сыновей Альфи, Гулливера и Чарли после развода со своей третьей женой.

«В 42 года я проснулся разведенным, и я стал опекуном моих мальчиков. Это само по себе было трудно, потому что в индустрии произошел сдвиг, и многие фильмы стали сниматься в Венгрии, Будапеште, Праге, Австралии. Так что я отказался от многих работ», — уточнил актер.

Он поблагодарил проекты «Гарри Поттер» и «Бэтмен» за то, что мог делать минимум работы за максимум денег и чаще бывать дома с детьми.

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