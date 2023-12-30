Гэри Олдман назвал «посредственной» свою игру в «Гарри Поттере»

«В 42 года я проснулся разведенным, и я стал опекуном моих мальчиков. Это само по себе было трудно, потому что в индустрии произошел сдвиг, и многие фильмы стали сниматься в Венгрии, Будапеште, Праге, Австралии. Так что я отказался от многих работ», — уточнил актер.