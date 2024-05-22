ЦИК сменила логотип выборов-2024. На предыдущий жаловались за сходство с символикой Навального

Центральная избирательная комиссия утвердила итоговый вариант логотипа единого дня голосования в 2024 году. Он опубликован в телеграм-канале ЦИК.
«С учетом пожеланий и рекомендаций наших коллег из регионов мы, как и обещали, доработали и утвердили логотип предстоящей в сентябре избирательной кампании», — заявила глава комиссии Элла Памфилова.
Новая версия логотипа
Старая версия логотипа
Из логотипа убрали красный восклицательный знак, в котором некоторые усмотрели сходство с символикой проектов Алексея Навального, признанной в России экстремистской. Московский муниципальный депутат Павел Иванов от КПРФ просил главу ФСБ запретить логотип, а саму ЦИК проверить для «выявления антинародных элементов, создавших и согласовавших данную экстремистскую символику».
«Экстремистская символика, выбранная в качестве логотипа предстоящей выборной кампании, подрывает авторитет действующей власти и провоцирует граждан на противоправные действия в интересах экстремистской организации „Штабы Навального“, что противоречит интересам Российской Федерации и общества», — писал Иванов.
Первую версию логотипа Центральная избирательная комиссия представила 15 мая. Единый день голосования в 2024 году назначен на 8 сентября.