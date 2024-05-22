ЦИК сменила логотип выборов-2024. На предыдущий жаловались за сходство с символикой Навального

Из логотипа убрали красный восклицательный знак, в котором некоторые усмотрели сходство с символикой проектов Алексея Навального, признанной в России экстремистской. Московский муниципальный депутат Павел Иванов от КПРФ просил главу ФСБ запретить логотип, а саму ЦИК проверить для «выявления антинародных элементов, создавших и согласовавших данную экстремистскую символику».