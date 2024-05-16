Московский депутат попросил проверить ЦИК на экстремизм из‑за логотипа единого дня голосования

Московский муниципальный депутат Павел Иванов (КПРФ) обвинил Центризбирком в демонстрации экстремистской символики. По его мнению, логотип единого дня голосования-2024, представленный ЦИК, до неразличимости схож с символом Штабов Навального*.
Иванов написал обращение директору ФСБ Александру Бортникову, скриншот которого опубликовал во «ВКонтакте». Мундеп попросил запретить на территории России логотип единого дня голосования, а ЦИК проверить для «выявления антинародных элементов, создавших и согласовавших данную экстремистскую символику».
«Экстремистская символика, выбранная в качестве логотипа предстоящей выборной кампании, подрывает авторитет действующей власти и провоцирует граждан на противоправные действия в интересах экстремистской организации „Штабы Навального“, что противоречит интересам Российской Федерации и общества», — пишет депутат в обращении к Бортникову.
У себя во «ВКонтакте» он добавляет: «Главный враг в своей стране — главный враг сидит в ЦИК, но кто ж его посадит, он же… Обычных граждан сажают за репост, сделанный 5 лет назад. В это время госорганы используют такие же символы. В отношении них закон тоже должен работать».
Глава Центризбиркома Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования-2024 накануне, 15 мая. Из‑за красного восклицательного знака на логотипе некоторые усмотрели в нем схожесть с символом Штабов Навального и кампании оппозиционера на выборах президента в 2018 году. В них также используется красный восклицательный знак, который, будучи размещен на белом фоне, формирует букву Н.
* Штабы Навального признаны в России экстремистской организацией, их деятельность в стране запрещена.