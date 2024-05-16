Московский депутат попросил проверить ЦИК на экстремизм из‑за логотипа единого дня голосования

У себя во «ВКонтакте» он добавляет: «Главный враг в своей стране — главный враг сидит в ЦИК, но кто ж его посадит, он же… Обычных граждан сажают за репост, сделанный 5 лет назад. В это время госорганы используют такие же символы. В отношении них закон тоже должен работать».