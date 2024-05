Танцпол из «Лихорадки субботнего вечера» выставят на аукцион за 300 тыс. долларов

Именно на этом разноцветном танцполе Джон Траволта в образе Тони Манеро танцевал под песни Bee Gees «How Deep Is Your Love», «More than a Woman», «Open Sesame» и «Stayin’ Alive». Лот, который хранится в трех тележках, двух ящиках и одном дорожном чемодане, выставлен на продажу в аукционном доме Julien’s компанией Turner Classic Movies (TCM).