Танцпол из «Лихорадки субботнего вечера» выставят на аукцион за 300 тыс. долларов

Сегодня в 14:31
Фото: «Лихорадка субботнего вечера»/Paramount Pictures

Танцпол, использовавшийся в мюзикле «Лихорадка субботнего вечера» 1977 года, выставлен на аукцион с оценочной стоимостью около 300 тыс. долларов, передает The Guardian.

Именно на этом разноцветном танцполе Джон Траволта в образе Тони Манеро танцевал под песни Bee Gees «How Deep Is Your Love», «More than a Woman», «Open Sesame» и «Stayin’ Alive». Лот, который хранится в трех тележках, двух ящиках и одном дорожном чемодане, выставлен на продажу в аукционном доме Julien’s компанией Turner Classic Movies (TCM).

Среди других 1300 лотов — прототип Ковчега Завета, который использовали в картине «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега». Его оценивают от 50 до 70 тыс. долларов. Ковчег выставил на продажу художник по визуальным эффектам Питер Штольц.

Также участники аукциона смогут приобрести костюмы и реквизит из легендарной комедии братьев Коэн «Большой Лебовски»: рубашку для боулинга и клетчатые шорты Джеффа Бриджеса, фиолетовый костюм Джона Туртурро.

В начале мая 2024-го на том же аукционе Julien’s выставили гитару Принса, которую музыкант использовал на сцене в 1980–1990-е годы. Инструмент оценили в 600 тыс. долларов.

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