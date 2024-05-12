Фото: посмотрите на Себастьяна Стэна и Марию Бакалову в роли Дональда и Иваны Трамп

В сети появился новый кадр из грядущего фильма «Ученик» иранского режиссера Али Аббаси. Его премьера состоится 20 мая на Каннском кинофестивале, где лента участвует в основном конкурсе.
На снимке изображены Себастьян Стэн и Мария Бакалова в образе Дональда и Иваны Трамп. Фильм расскажет о том, как молодой Трамп развивал свой строительный бизнес в Нью-Йорке 80-х.
«„Ученик“ — это исследование власти и амбиций в мире коррупции и обмана. Это история наставника и протеже, повествующая о происхождении американской династии. Картина расскажет об одних из самых влиятельных людей мира и моральной цене культуры „победителей и проигравших“», — гласит официальный логлайн.
В фильме также снимется обладатель премии «Эмми» за роль в сериале «Наследники» Джереми Стронг. Он сыграет Роя Кона — юриста, который помогал Трампу.
О жизни и карьере известного бизнесмена и политика уже не раз снимали фильмы и сериалы. Среди них — документальные картины «Вас трампировали», «Опасная игра» и ТВ-шоу «Трамп: американская мечта» и «Правило Коми».
Сам Трамп появлялся в эпизодических ролях во многих лентах, включая «Один дома-2» и «Образцовый самец». В 2019 году он стал обладателем двух премий «Золотая малина» за исполнение самого себя в документалках «Призраки этого не делают» и «Фаренгейт 11/9».