Фото: посмотрите на Себастьяна Стэна и Марию Бакалову в роли Дональда и Иваны Трамп

Сам Трамп появлялся в эпизодических ролях во многих лентах, включая «Один дома-2» и «Образцовый самец». В 2019 году он стал обладателем двух премий «Золотая малина» за исполнение самого себя в документалках «Призраки этого не делают» и «Фаренгейт 11/9».