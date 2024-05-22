Международную Букеровскую премию получила немецкая писательница Дженни Эрпенбак

Эрпенбак и Хофманн разделят между собой приз в 50 тыс. фунтов стерлингов (около 5,7 млн рублей). Роман «Кайрос» рассказывает о романе между 19-летней студенткой и женатым мужчиной лет 50, которые встречаются в автобусе в Восточном Берлине в 1986 году. Их отношения развиваются на фоне крушения ГДР.