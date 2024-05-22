Международную Букеровскую премию получила немецкая писательница Дженни Эрпенбак

Немецкая писательница Дженни Эрпенбак и переводчик Михаэль Хофманн стали победителями Международной Букеровской премии. Она стала первым автором из Германии, удостоенной этой награды.
Эрпенбак и Хофманн разделят между собой приз в 50 тыс. фунтов стерлингов (около 5,7 млн рублей). Роман «Кайрос» рассказывает о романе между 19-летней студенткой и женатым мужчиной лет 50, которые встречаются в автобусе в Восточном Берлине в 1986 году. Их отношения развиваются на фоне крушения ГДР.
Судьи выбрали роман из шести книг и высоко оценили светлую прозу» и богатое качество перевода. «Книга начинается с любви и страсти, но в ней как минимум столько же о власти, искусстве и культуре.
Самозабвение влюбленных, их спуск в разрушительный водоворот, остается связанным с более широкой историей Восточной Германии этого периода, часто встречающейся с историей под странными углами», — сказала председатель жюри Элеонора Вахтель.
В 2023 году лауреатом Международной Букеровской премии стал болгарский прозаик и поэт Георгий Господинов за роман «Времеубежище». Ее сюжет рассказывает о клинике «Возвращение прошлого», созданной мистификатором Гаустином. На каждом ее этаже воспроизводится определенное десятилетие — при помощи мебели, одежды, ароматов и других атрибутов времени.