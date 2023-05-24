Болгарский писатель Георги Господинов стал лауреатом международного «Букера»

Международную Букеровскую премию 2023 года получил болгарский прозаик и поэт Георги Господинов за роман «Времеубежище». Имя победителя объявила на торжественной церемонии в Лондоне французская писательница марокканского происхождения Лейла Слимани, говорится на сайте премии.
«Времеубежище» рассказывает о клинике «Возвращение прошлого», созданной мистификатором Гаустином. На каждом ее этаже воспроизводится определенное десятилетие — при помощи мебели, одежды, ароматов и других атрибутов времени. Клиника предназначена для людей с болезнью Альцгеймера, чтобы воскресить их прошлые воспоминания, но со временем в нее начинают приходить здоровые люди, которые обращаются к прошлому из‑за ужасов настоящего и непривлекательности прошлого.
На сайте международного «Букера» роман охарактеризован как «изобретательный, подрывной и болезненно-юмористический», раскрывающий соблазнительные опасности ностальгии на личном и глобальном уровне. Во время награждения Господинов отметил, что его произведение посвящено памяти и времени, а также «милитаризации ностальгии».
«Времеубежище» вышел на болгарском языке в 2020 году. В 2022-м роман перевела на английский Анджела Родель — она разделит с Господиновым вознаграждение в 50 тыс. фунтов стерлингов. В 2023-м появился и русский перевод книги.
В прошлом году лауреатом Международной Букеровской премии стала индийская писательница Гитанджали Шри за роман «Могила из песка».
Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и до 2016 года вручалась раз в два года, но после победителей стали называть ежегодно. Она вручается за романы не на английском языке, которые были переведены на английский и изданы в Великобритании или Ирландии. Ее не стоит путать с Букеровской премией, учрежденной в 1969 году, которой награждают авторов из стран бывшего Британского Содружества.