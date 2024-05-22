Сценаристом новых «Людей Икс» может стать Майкл Лессли

Сегодня в 08:59
Фоо: Marvel Entertainment

Marvel активизировала работу над фильмом «Люди Икс» после успеха мультсериала «Люди Икс '97». Об этом сообщает Deadline.

Сценарист фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Майкл Лессли ведет переговоры о написании сценария. «Люди Икс» пока все еще находятся на ранней стадии разработки.

Кресло режиссера пока никем не занято. Кто войдет в актерский состав неизвестно, даты релиза нет. Известно лишь, что продюсированием займется глава Marvel Studios Кевин Файги.

В феврале Marvel объявила состав «Фантастической четверки». Мистера Фантастика сыграет Педро Паскаль, Человека-факела — Джозеф Куинн, Женщину-невидимку — Ванесса Кирби, а Существо — Эбон Мосс-Бахрах.

Проект станет первой экранизацией знаменитого комикса с момента приобретения Disney компании Fox в 2019 году. Ранее права на адаптацию принадлежали компании 20th Century Fox, выпустившей фильмы «Фантастическая четверка» в 2005 году и сиквел 2007 года «Вторжение серебряного серфера», а также неудачную перезагрузку 2015 года.

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