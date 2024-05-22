Сценаристом новых «Людей Икс» может стать Майкл Лессли

Проект станет первой экранизацией знаменитого комикса с момента приобретения Disney компании Fox в 2019 году. Ранее права на адаптацию принадлежали компании 20th Century Fox, выпустившей фильмы «Фантастическая четверка» в 2005 году и сиквел 2007 года «Вторжение серебряного серфера», а также неудачную перезагрузку 2015 года.