В США умер биржевой трейдер Айван Боэски — прототип героя фильма «Уолл-стрит»

Сегодня в 00:07
Фото: Bettmann / Getty Images

В США умер биржевой трейдер Айван Боэски, который выступил прототипом главного героя фильма «Уолл-стрит». Об этом сообщил CNN.

Боэски было 87 лет. Он скончался у себя дома в Сан-Диего. По словам дочери трейдера Марианны Боэски, он умер во сне. Марианна описала Айвана как «преданного и любящего отца прежде всего» и «прекрасную душу».

Помимо Марианны, у Боэски осталось еще четверо детей и четверо внуков, а также жена Ана. С Аной у Боэски был только один общий ребенок, остальных детей трейдеру родила первая жена — Сима Силберстейн, с которой он расстался в 1991 году.

Боэски родился в еврейской семье в Детройте в 1937 году. Он учился в нескольких университетах и закончил Юридическую школу в Детройте. С середины 60-х годов он начал свою карьеру на Уолл-стрит, которая достигла своего пика в 80-х. Тогда Боэски был самым высокооплачиваемым брокером Уолл-стрит с капиталом более 280 млн долларов.

Несмотря на свой профессиональный успех, Боэски особенно прославился из‑за связанного с ним скандала. Он использовал инсайдерскую информацию для заключения сделок. В 1986 году трейдер признался в своих действиях и был приговорен к трем годам тюрьмы и штрафу в 100 млн долларов. Боэски пожизненно отстранили от торговли ценными бумагами.

В 1987 году на экраны вышел фильм «Уолл-стрит» Оливера Стоуна с Чарли Шином и Майклом Дугласом. А в 2020 году на телеканале CNBC показали документальную ленту о Боэски.

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