Боэски родился в еврейской семье в Детройте в 1937 году. Он учился в нескольких университетах и закончил Юридическую школу в Детройте. С середины 60-х годов он начал свою карьеру на Уолл-стрит, которая достигла своего пика в 80-х. Тогда Боэски был самым высокооплачиваемым брокером Уолл-стрит с капиталом более 280 млн долларов.