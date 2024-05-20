Оливер Стоун заявил, что выпустит свой последний фильм в 2025 году

Сегодня в 16:43
Фото: кадр из фильма «Как убили Джона Кеннеди»/Arna Media

Оливер Стоун, известный по фильмам «Взвод», «Прирожденные убийцы» и «Александр», снимет свой последний фильм. Режиссер рассказал об этом в интервью Deadline.

«Думаю, во мне есть еще один фильм. Он у меня в планах, я не могу сказать вам, о чем он. Но это важная история. Надеюсь, у меня получится ее снять. Но он точно будет закончен в следующем году», — поделился постановщик.

Последняя на сегодняшний день художественная работа Стоуна — «Сноуден» — вышла в 2016 году и была неоднозначно встречена критиками и зрителями.

На 77-м Каннском кинофестивале режиссер представил документальную картину «Лула» о президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве, которую он снял вместе с Робом Уилсоном.

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