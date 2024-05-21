На фоне угрозы запрета TikTok в США популярность набрал его малозаметный конкурент Clapper

На фоне обсуждений блокировки TikTok в США количество установок его малоизвестного конкурента под названием Clapper выросло. Об этом сообщает Deadline.
После новостей о возможном запрете TikTok в США пользователи принялись загружать Clapper в четыре раза, и после принятие Конгрессом закона о китайской соцсети тенденция не спадает. В среднем счетчик Clapper еженедельно показывает около 200 тыс. новых установок.
В Clapper в среднем каждый день заходят около 300 тыс. активных пользователей, каждый месяц — 2 млн, что не сопоставимо с аудиторией TikTok. Аналог соцсети с короткими видео запустил в 2020 году Эдисон Чен.
Основатель Clapper не считает свою соцсеть прямым конкурентом TikTok, но отмечает, что они «хранят пользовательские данные в облачной системе США» (в месте хранения этих сведений и заключается раздор между американскими властями и руководством TikTok).
Clapper отличается от TikTok более возрастной аудиторией и требует от пользователей возраста старше 17 лет. В приложении нет рекламы, можно запустить трансляцию и переписку. По словам Чена, он сразу ориентировался на аудиторию старше 25 лет, которую TikTok привлекает меньше: «Они тоже хотят наслаждаться короткими видео, но большинство платформ ориентированы на молодое поколение».
Правила Clapper запрещают преследование, издевательства, нападения с использованием личных данных, расизм, выдачу себя за другое лицо, угрозы, пропаганду и призывы к насилию. «Есть причина, по которой это приложение для взрослых. Не ведите себя как дети», — объяснил Чен.
Clapper делает акцент на сообществах по интересам, а не на том, что завирусилось или попало в тренды. Одна из функций позволяет пользователям фильтровать публикации по местоположению, а не только по тому, на кого они подписаны.
«По сравнению с TikTok мы все еще находимся на самой ранней стадии, потому что у них миллиард активных пользователей в месяц. Поэтому мы больше похожи на виртуальное сообщество, ориентированное на зрелое поколение X и Y», — сказал Чен.