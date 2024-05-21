Pixar сократила 14% сотрудников и отказалась от мультсериалов для Disney+

Увольнения произошли в рамках политики главы Disney Боба Айгера: снова сосредоточиться на качестве, а не на выпуске контента для потоковой передачи, что было приоритетом для его преемника Боба Чапека. Руководители Disney говорили о возвращении к приоритету по качеству во время многочисленных конференций по финансовым отчетам за последний год.