Pixar сократила 14% сотрудников и отказалась от мультсериалов для Disney+

Pixar Animation Studios уведомила своих сотрудников о сокращениях, сообщает The Hollywood Reporter. Это крупнейшая в истории студии реструктуризация, но высшее руководство она не затронет.
Примерно 14% сотрудников Pixar (около 175 человек) оказались уволены, до изменений в студии работали около 1300 человек.
Увольнения произошли в рамках политики главы Disney Боба Айгера: снова сосредоточиться на качестве, а не на выпуске контента для потоковой передачи, что было приоритетом для его преемника Боба Чапека. Руководители Disney говорили о возвращении к приоритету по качеству во время многочисленных конференций по финансовым отчетам за последний год.
Творческий директор Пит Доктер сообщил, что на фоне нынешней реструктуризации Pixar откажется от производства мультсериалов для стриминга Disney+ и сосредоточится на полнометражных фильмах для проката.