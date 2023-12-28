Pixar работает над новыми частями мультфильма «Тачки»

Pixar разрабатывает несколько новых частей анимационной франшизы «Тачки». Об этом рассказал креативный директор студии Джей Уорд.
Он не раскрыл подробности о грядущих проектах, но подчеркнул, что увидеть их можно будет в ближайшие несколько лет.
Креативный директор Pixar также сказал, что создание новых мультфильмов потребует значительного времени. Но он уточнил, что результат оправдает затраченные усилия сполна.
Оригинальные «Тачки» вышли в 2006 году, собрав в международном прокате 461 млн долларов. Сиквел истории оказался еще успешнее — он заработал почти 560 млн долларов. Последним проектом во франшизе стал мини-сериал «Тачки на дороге».
Ранее кинокомпания «Гром» представила мультфильм «Копейка» — русский аналог «Тачек». Сюжет рассказывает о приключениях друзей-машин, которым придется преодолеть трудности и противостоять злым силам. Действие картины будет развиваться не только в России, но еще в Китае, Индии и арабских странах.