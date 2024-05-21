Жительница Москвы обнаружила в унитазе удава, сбежавшего от соседей

В Москве жительница многоквартирного дома обнаружила в унитазе розового удава. Об этом сообщает Baza.
Инцидент произошел в доме на Енисейской улице. Оказалось, что рептилия сбежала из соседской квартиры, пока хозяева мыли террариум. Через некоторое время змею поймали и вернули домой.
Ранее в Калифорнии медведь пробрался на участок одной семьи и украл из холодильника, который стоял в гараже, арбуз. В завирусившемся ролике видно, как медведь подходит к холодильнику и открывает морозильную, а затем и холодильную камеру.
Сидя перед открытым холодильником, медведь начинает осматривать его содержимое, роясь в нем. Когда дверь гаража начала закрываться, животное испугалось и ненадолго покинуло дом. Однако медведь быстро вернулся, чтобы прихватить с собой арбузную дольку.