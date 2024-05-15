В Калифорнии медведь пробрался на участок и съел арбуз из холодильника

В Калифорнии медведь пробрался на участок одной семьи и украл из холодильника, который стоял в гараже, арбуз. Видео с этим моментом завирусилось в сети.
В ролике медведь подходит к холодильнику и открывает морозильную, а затем и холодильную камеру. «Папа, он в морозилке! Папа, он открыл морозилку», — говорит дочь Криса Йи.
Сидя перед открытым холодильником, медведь начинает осматривать его содержимое, роясь в нем. Когда дверь гаража начала закрываться, животное испугалось и ненадолго покинуло дом. Однако медведь быстро вернулся, чтобы прихватить с собой арбузную дольку.
В нескольких футах от «места преступления» медведь съел арбуз и отправился по своим делам. «Он просто своим ртом вытащил четверть куска арбуза, не потревожив ничего другого, к счастью. А потом стал искать безопасное место, чтобы насладиться им», — сказал Йи.
В начале апреля жительница Флориды обнаружила в своем доме 2-метрового аллигатора. По словам женщины, она была в доме, когда услышала стук в дверь. «Я подумала, что это кто‑то чужой пытается попасть в мой дом. Я встала с дивана и подошла к двери, готовая сказать: „Вы не туда попали“».
Однако, когда она увидела истинный источник звука, у нее возникло две мысли: «Первая: „О боже, у меня в доме аллигатор“, а вторая: „О боже, у меня в доме аллигатор, как мне от него избавиться?“»