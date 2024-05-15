В Калифорнии медведь пробрался на участок и съел арбуз из холодильника

В начале апреля жительница Флориды обнаружила в своем доме 2-метрового аллигатора. По словам женщины, она была в доме, когда услышала стук в дверь. «Я подумала, что это кто‑то чужой пытается попасть в мой дом. Я встала с дивана и подошла к двери, готовая сказать: „Вы не туда попали“».