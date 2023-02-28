За четыре столетия население увеличилось до 20 тыс. человек, а затем по каким‑то причинам резко потеряло и в численности, и в цивилизационном потенциале.

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Известно, что когда на остров начали прибывать европейцы (в их числе — Якоб Роггевен, давший архипелагу имя по названию праздника, на который пришлась высадка, а также Джеймс Кук), они увидели нищую жизнь местных.

