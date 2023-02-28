Ученые обнаружили еще одну статую на острове Пасхи — одном из самых удаленных от материков населенных мест на Земле. О сюжете рассказывает ArtNews.
Ее нашли вследствие изменений климата: на острове высохло одно из озер, на дне которого исследователи и заметили изваяние. Прежде на острове таких находок в подобных условиях не делали. Озеро же было одним из источников пресной воды для местных жителей.
Размер фигуры меньше чем у других из обнаруженных на архипелаге. Ее точные параметры не сообщаются, однако в ролике канала ABC News показано, что она чуть меньше человеческого роста. Известно, что высота самой большой статуи — порядка десяти метров, а вес — 80 тонн.
Средняя масса при этом составляет от 3 до 5 тонн. Всего исследователям известно о примерно 1 тыс. истуканов. Более 230 установлены на каменных ритуальных платформах аху в прибрежной зоне острова, почти 400 не завершены.
Все они вытесаны из туфа — спрессованного вулканического пепла. На острове расположены четыре вулкана, включая знаменитый Рано-Рараку. На его склонах ранее были обнаружены каменоломни, где и ваяли статуи.
Название фигур — моаи. Комментируя нынешнюю находку, профессор археологии Аризонского университета Терри Хант заявил: «Моаи важны, потому что они отражают историю народа Рапа-Нуи. Их обожествляли предки современных островитян».
Считается, что около 900 года нашей эры к острову причалили несколько крупных лодок с десятками полинезийцев на борту. Они основали на нем свою цивилизацию, чей золотой век длился примерно с 1000 по 1500 год. Они же и воздвигли статуи.
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Известно, что когда на остров начали прибывать европейцы (в их числе — Якоб Роггевен, давший архипелагу имя по названию праздника, на который пришлась высадка, а также Джеймс Кук), они увидели нищую жизнь местных.
Среди причин упадка назывались и междуусобные войны, и, вновь, перемены климата, и более экзотические варианты вроде нашествия крыс. Были и другие.
Журнал «Наука и жизнь» писал: «На протяжении ХIХ века европейцы не раз высаживались на острове Пасхи. Цели у них были самые разные: миссионерские, познавательные или просто грабительские <…> И лишь с ХХ века начались многочисленные научно-исследовательские экспедиции на остров. <…> В 1950-х годах знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал заново открыл миру остров Пасхи».
Сейчас же исследователи уверены, что если засуха не закончится, то в ближайшее время могут быть найдены новые изваяния. Нынешняя находка была скрыта под толщей тростниковых стеблей, которые росли на дне водоема. «В озере нашелся один моаи — не исключено, что их тут намного больше», — заявил Хант.