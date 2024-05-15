Самая богатая женщина Австралии потребовала убрать ее портрет из Национальной галереи

В 2020 году Наматжира стал первым художником из числа коренного населения, получившим премию Арчибальда. В одной из его недавних работ, представленных на выставке, король Карл III стоит в своих регалиях в центре пустыни. Этим изображением творец хотел лишить королевскую семью власти и прав, пишет газета.