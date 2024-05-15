Самая богатая женщина Австралии потребовала убрать ее портрет из Национальной галереи

Австралийская миллиардерша Джина Райнхарт потребовала от Национальной галереи Австралии убрать ее портрет из грядущей выставки отмеченного наградами местного художника Винсента Наматжиры. Организаторы заявляют, что самая богатая женщина страны об этом не просила, передает The Sydney Morning Herald.
Портрет Райнхарт должен висеть рядом с изображениями королевы Елизаветы II и футболиста Адама Гудса с 21 июля. Газета предполагает, что женщина могла воспринять ее изображение оскорбительным или нелестным.
Прежде чем отправиться на выставку в Канберре, картина в течение нескольких месяцев выставлялась на всеобщее обозрение в Аделаиде во время первого показа в Художественной галерее Южной Австралии, с октября 2023-го по январь 2024 года.
Райнхарт владеет железорудной компанией Hancock Prospecting, которую унаследовала от своего отца. На 2020 год ее состояние оценивалось в 13,5 млрд долларов.
В 2020 году Наматжира стал первым художником из числа коренного населения, получившим премию Арчибальда. В одной из его недавних работ, представленных на выставке, король Карл III стоит в своих регалиях в центре пустыни. Этим изображением творец хотел лишить королевскую семью власти и прав, пишет газета.
В 2023 году Райнхарт отказалась от спонсорской поддержки Netball Australia на сумму 15 млн долларов, после того как нетболистка из числа коренных народов Доннелл Уоллам попросила, чтобы на ее форме не было логотипа Hancock Prospecting.