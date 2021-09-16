«Цу-е-фа!» или «Чин-гис-хан!»: онлайн-карта показала, как играют в «Камень-ножницы-бумага» в России

Карту создал блогер Александр Куликов , известный также как коллекционер комикслов, шеф-редактор ComicsBoom! и автор подкаста «Девяностость». Он провел исследование, опросил более 1100 человек из разных субъектов — и составил «карты фразочек из детства».

В сети появилась карта , рассказывающая о традициях игры в «Камень-ножницы-бумага» в России. На ней отмечены самые популярные считалки, используемые в разных регионах, сообщил Strelka Mag.

«Географический центр России чуть более чем полностью захватило „Раз-два-три“, в остальных частях доминирует „Цу-е-фа“. Привлекают внимание прекрасные эндемики: „Бу-ци-фа“ (Пермь), „Ван-чу-вэс“ (Омск), „Эн-ден/бен-цо“ (Сахалин) и мой любимый „Чин-гис-хан“ (Камчатка», — прокомментировал Куликов.

Также среди вариантов, распространенных в регионах, оказались «У-е-фа!» (Дагестан, Карелия), «Чи-чи-ко!» (Иваново, Карелия), «Ван-ту-фри» (Чукотка) и «Цу-ли-фа!» (Мордовия). Куликов также отметил, что существовали версии «Е-ша-чок» и «Сэ-то-ва».

«Поступает много реплаев о том, что в Красноярском крае чаще говорили „Е-ша-чок“, а в Калининградской области „Сэ-то-ва“, но, к сожалению, эти самобытные версии проиграли в опросе более популярным вариантам», — написал он.

Ранее Куликов разбирался в особенностяях игры в фишки/сотки/кэпсы. В этом исследовании также не принимали участие жители Ингушетии, Чечни, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.