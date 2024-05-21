Машинистка в РФ впервые отправилась в самостоятельный рейс на скоростном поезде

Первая машинистка в РФ отправилась в самостоятельный рейс на скоростном электропоезде «Ласточка». Рейс отправляется из Адлера на «Розу Хутор» и обратно, сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Девушка по имени Рузанна Коховец работает на железной дороге более 10 лет. Она приняла смену от своего мужа-коллеги: он вернулся из рейса Сочи — Адлер.
«Главное качество для машиниста в первую очередь стрессоустойчивость. Очень важно не терять самообладания в нестандартных ситуациях. Сегодня, как и три года назад, когда я только начинала работать помощником машиниста, испытываю трепет, волнение и радость», — сказала Коховец.
Родственники Коховец, в том числе ее прабабушка, тоже работали на железной дороге. В детстве машинистка мечтала стать актрисой или певицей, но во взрослом возрасте решила продолжить традицию.
В конце марта девушки впервые в истории РЖД приступили к работе помощниками машиниста тепловоза. Софья Тарасенко и Елизавета Казак вышли на стажировку в локомотивном депо Новомосковска.