Машинистка в РФ впервые отправилась в самостоятельный рейс на скоростном поезде

«Главное качество для машиниста в первую очередь стрессоустойчивость. Очень важно не терять самообладания в нестандартных ситуациях. Сегодня, как и три года назад, когда я только начинала работать помощником машиниста, испытываю трепет, волнение и радость», — сказала Коховец.