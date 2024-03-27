Россиянки впервые вышли на работу помощниками машиниста тепловоза

«Сейчас они пока проходят стажировку под руководством наставников-помощников. В кабине [находится] машинист, помощник машиниста и девушка-стажер. Но в скором времени они будут ездить уже в качестве настоящих помощников машиниста», — рассказали информагентству в пресс-службе Московской железной дороги.