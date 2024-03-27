Россиянки впервые вышли на работу помощниками машиниста тепловоза

Сегодня в 12:50
Фото: Егор Журавлев/Flickr

Впервые в истории РЖД к работе помощниками машиниста тепловоза приступили девушки, передает ТАСС. Первыми стали студентки Софья Тарасенко и Елизавета Казак, которые вышли на стажировку в локомотивном депо Новомосковска.

«Сейчас они пока проходят стажировку под руководством наставников-помощников. В кабине [находится] машинист, помощник машиниста и девушка-стажер. Но в скором времени они будут ездить уже в качестве настоящих помощников машиниста», — рассказали информагентству в пресс-службе Московской железной дороги.

Тарасенко и Казак практикуются на тепловозе 2ТЭ25КМ. В их обязанности входит доставка вагонов от предприятий к станциям, изучение профиля пути и трассировка маршрута.

Девушки уже работают помощниками машинистов на электровозах и электричках. Тепловозы отвечают современным требованиям комфорта, отметили в МЖД.

Сама возможность работать по этой специальности у девушек появилась в 2021 году. Министерство труда и социальной защиты РФ внесло изменения в перечень доступных для женщин профессий.

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