Россиянки впервые вышли на работу помощниками машиниста тепловоза

Впервые в истории РЖД к работе помощниками машиниста тепловоза приступили девушки, передает ТАСС. Первыми стали студентки Софья Тарасенко и Елизавета Казак, которые вышли на стажировку в локомотивном депо Новомосковска.
«Сейчас они пока проходят стажировку под руководством наставников-помощников. В кабине [находится] машинист, помощник машиниста и девушка-стажер. Но в скором времени они будут ездить уже в качестве настоящих помощников машиниста», — рассказали информагентству в пресс-службе Московской железной дороги.
Тарасенко и Казак практикуются на тепловозе 2ТЭ25КМ. В их обязанности входит доставка вагонов от предприятий к станциям, изучение профиля пути и трассировка маршрута.
Девушки уже работают помощниками машинистов на электровозах и электричках. Тепловозы отвечают современным требованиям комфорта, отметили в МЖД.
Сама возможность работать по этой специальности у девушек появилась в 2021 году. Министерство труда и социальной защиты РФ внесло изменения в перечень доступных для женщин профессий.