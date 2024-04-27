«Широкополую бейсболку легко можно себе представить. Но ее не существовало, я гуглил лет 10 назад — нет, гуглил 5 лет назад — нет. Раз так, то ее сделаю я. Странное желание, но уже стало любопытно. Опросил 60 фабрик, часть опробовал: не сталкивались, слишком особенное. Остановился на нескольких вежливых, внимательных зарубежных, кто смог хорошо сшить по моим паттернам и понимал, что это интересный замут и не панама», — пишет артист.