Влади придумал новый вид кепок — бримбэк. Рэпер запатентовал изобретение и запустил одноименный бренд Brimback. Об этом артист рассказал в своем инстаграме*.
Дизайн кепки вдохновлен снэпбэками — кепками с прямым козырьком. Однако, в отличие от них, козырек обрамляет всю голову, а не прикрывает только лицо. На сайте головной убор называют «кепкой на 360 градусов». Покупателям она поставляется в большой круглой коробке.
Судя по заявке рэпера на регистрацию товарного знака в Роспатенте, идея пришла к нему не позже сентября 2022 года. В марте прошлого года ведомство одобрило поданные документы, а еще год рэпер искал подходящее производство. В феврале 2023 года также была зарегистрирована одноименная компания на Кипре
При этом на сайте бренда цены указаны только в евро, и доставка доступна только кипрским сервисом Quickbox, так что в Россию или Беларусь покупку не привезти.
В посте Влади удивлен, что подобный проект не появился раньше. Хотя в сети и были похожие кустарные проекты шляп, отдельного бренда он так ни разу и не видел, несмотря на то что бейсболки давно стали частью гардероба поклонников хип-хопа.
«Широкополую бейсболку легко можно себе представить. Но ее не существовало, я гуглил лет 10 назад — нет, гуглил 5 лет назад — нет. Раз так, то ее сделаю я. Странное желание, но уже стало любопытно. Опросил 60 фабрик, часть опробовал: не сталкивались, слишком особенное. Остановился на нескольких вежливых, внимательных зарубежных, кто смог хорошо сшить по моим паттернам и понимал, что это интересный замут и не панама», — пишет артист.
«Раз таких кепок нет, может, мне запатентовать их? Долго, дорого — и вот я получаю патент WIPO на первую в мире широкополую бейсболку в ЕС, США и других странах. Мне уже попались фотки кустарных шляп-бейсболок NY, это не то», — отмечает участник «Касты».
«По моей задумке, это классические бейсболки, которые мы носили годы, а не разрезанные шляпы, не панамы-шестиклинки, не колониальные шлемы. А плоский, жёсткий козырек бейсболки должен идти по всему кругу — здесь и появляется свежесть и шарм, которого нет у обычных кепок. Мы подобрали и зарегали товарный знак — несуществующее слово brimback. А-ля snapback, но не snap, а brim („поля шляпы“) — сзади не застежка, а тоже поля», — объясняет он.
«Мозг был в центрифуге: фирма на Кипре, английский, найм, китайские фабрики, перевозки морем, таможня, онлайн-розница — вместе с эмигрантским квестом по налаживанию быта семьи, как у миллиона уехавших украинцев, белорусов и россиян. А ведь я всего-то вообразил себе бейсболку-шляпу и не нашел ее в сети. Но все сработало — помог мой емкий опыт главы Respect Production», — подчеркивает босс лейбла.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.