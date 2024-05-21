Том Хэнкс попросил сына объяснить конфликт Дрейка и Кендрика Ламара. И получил огромное сообщение

За взаимными нападками рэперов поклонники и пользователи соцсетей следят уже второй месяц. Неприязнь Дрейка и Ламара друг к другу дошла до оскорблений семьи и обвинений в уголовных преступлениях в дисс-треках, а также инцидента со стрельбой. «Афиша Daily» погружалась в масштабный конфликт артистов.