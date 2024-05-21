Том Хэнкс попросил сына объяснить конфликт Дрейка и Кендрика Ламара. И получил огромное сообщение

Сегодня в 14:44
Фото: Mythical Kitchen/YouTube

67-летний Том Хэнкс попросил своего сына объяснить рэп-конфликт Дрейка и Кендрика Ламара. 33-летний Чет Хэнкс отправил отцу длинное сообщение, а переписку с ним опубликовал в соцсетях.

Актер написал своему сыну: «Большой Мейн, можешь объяснить мне вражду Дрейка и Кендрика Ламара?» В ответ Чет выслал ему длинное сообщение, в котором заключил, что Ламар вышел победителем.

Однако Хэнкс-старший, судя по всему, полностью текста не прочитал и ответил: «Святая корова! Какие воинственные слова. Люди встают чью-то сторону? Кто побеждает?» Сын засомневался, что отец действительно заинтересован.

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© Из соцсетей Чета Хэнкса
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© Из соцсетей Чета Хэнкса

За взаимными нападками рэперов поклонники и пользователи соцсетей следят уже второй месяц. Неприязнь Дрейка и Ламара друг к другу дошла до оскорблений семьи и обвинений в уголовных преступлениях в дисс-треках, а также инцидента со стрельбой. «Афиша Daily» погружалась в масштабный конфликт артистов.

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