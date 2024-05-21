Лица, лишенные российского гражданства, смогут оставаться в РФ до 90 дней

Лишенных же гражданства людей признают апатридами. Они смогут получить специальный документ, который будет действовать 10 лет, однако этим правом смогут воспользоваться лишь те, кому некуда ехать. Законопроект МВД уже одобрил кабмин, теперь он пройдет слушания в Госдуме.