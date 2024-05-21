Лица, лишенные российского гражданства, смогут оставаться в РФ до 90 дней

В России планируют установить сроки возможного пребывания в стране лиц, которые лишились гражданства РФ, передают «Известия» со ссылкой на документы МВД.
Согласно документу, люди, лишенные российского гражданства, смогут находиться на территории РФ от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации.
Те, кто добровольно отказался от гражданства, смогут находиться в России дольше всего. Они также смогут в упрощенном порядке получить вид на жительство.
Лишенных же гражданства людей признают апатридами. Они смогут получить специальный документ, который будет действовать 10 лет, однако этим правом смогут воспользоваться лишь те, кому некуда ехать. Законопроект МВД уже одобрил кабмин, теперь он пройдет слушания в Госдуме.
В октябре 2023 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, которые получили российский паспорт и уклоняются от военной службы. Всего в Уголовном кодексе перечислено более 60 причин для лишения гражданства, среди которых — дискредитация армии и угроза национальной безопасности.