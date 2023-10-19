Глава СК предложил лишать российского гражданства мигрантов, отказавшихся участвовать в спецоперации

В январе Бастрыкин заявил, что «целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия» в боевых действиях на Украине. По его словам, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство.