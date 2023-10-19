Глава СК предложил лишать российского гражданства мигрантов, отказавшихся участвовать в спецоперации

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил лишать гражданства иностранцев, которые получили российский паспорт и уклоняются от военной службы. Об этом сообщает ТАСС.
«Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства», — сказал Бастрыкин.
Он также предложил организовать на пунктах пропуска через российскую границу дактилоскопическую регистрацию всех иностранцев при въезде и выезде. Глава СК положительно отозвался о проекте цифровых профилей иностранных граждан, которым занимается МВД.
В январе Бастрыкин заявил, что «целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия» в боевых действиях на Украине. По его словам, только в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство.